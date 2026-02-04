【今さら聞けないサッカー用語：顔を出す】味方のパスを引き出す動き。他のオフ・ザ・ボールの選手が狙うスペースの創出も可能
聞いたことはある、何となく意味も分かる。でも、詳しくは知らない。そんなサッカー用語を解説。今回は「顔を出す」だ。
――◆――◆――
攻撃においてオフ・ザ・ボール（ボールを持っていない）の選手が味方からパスを引き出したり、パスコースを作るためにディフェンスを外して、ボールホルダーの視界に入る動きを表わす。
パスコースを確保することを表わす「make an angle」と意味合いは同じだが、「顔を出す」は角度をつける動きに限らず、汎用的に使われている印象だ。全体的にトライアングルのパスコースを意識したポゼッションなどでは、角度を意識した動きがベースになることも多い。
「隠れる」の反対のワードではあるものの、しばしばそれらを組み合わせたり、使い分けることで、より効果的なパスを受けられることに繋がりやすい。
たとえば中央でボランチの選手がボールを持った時に、相手ディフェンダーの外側や裏側にいてブラインドになっていた選手が、瞬間的にそのディフェンダーより手前に引いてきたり、内側に入ることで新たなパスコースが生まれる。その動きに応じて、素直にパスを出すこともできる。
また、相手ディフェンダーがその動きに引き寄せられることで、他のオフ・ザ・ボールの選手が狙うスペースを生み出すことも可能だ。
そうした場合、ボールホルダーとしては、顔を出した選手をダミーとして活かし、スペースを得た他の選手にパスを出す選択肢も当然ある。だが、あえてパスを出すことで、ワンタッチのリターンパスを受けて前進したり、受け手にディフェンダーを背負いながらキープさせて、さらに時間やスペースを作ったりということも可能になる。
応用としては、顔を出す動きをフェイクにして、素早い動き直しからディフェンダーの背後や逆側を取っていく方法もある。
「顔を出す」動き自体が直接ビッグチャンスを生み出すケースは少ないものの、周りの動きや次のプレーと連続的にうまく組み合わせることで、攻撃バリエーションは大きく広がるのが、この動きの面白さだ。
文●河治良幸
【記事】【今さら聞けないサッカー用語：ピン留め】「pinning＝固定」と表現される戦術的なワード。有効なポジションに立ち止まることも大事
――◆――◆――
攻撃においてオフ・ザ・ボール（ボールを持っていない）の選手が味方からパスを引き出したり、パスコースを作るためにディフェンスを外して、ボールホルダーの視界に入る動きを表わす。
パスコースを確保することを表わす「make an angle」と意味合いは同じだが、「顔を出す」は角度をつける動きに限らず、汎用的に使われている印象だ。全体的にトライアングルのパスコースを意識したポゼッションなどでは、角度を意識した動きがベースになることも多い。
「隠れる」の反対のワードではあるものの、しばしばそれらを組み合わせたり、使い分けることで、より効果的なパスを受けられることに繋がりやすい。
また、相手ディフェンダーがその動きに引き寄せられることで、他のオフ・ザ・ボールの選手が狙うスペースを生み出すことも可能だ。
そうした場合、ボールホルダーとしては、顔を出した選手をダミーとして活かし、スペースを得た他の選手にパスを出す選択肢も当然ある。だが、あえてパスを出すことで、ワンタッチのリターンパスを受けて前進したり、受け手にディフェンダーを背負いながらキープさせて、さらに時間やスペースを作ったりということも可能になる。
応用としては、顔を出す動きをフェイクにして、素早い動き直しからディフェンダーの背後や逆側を取っていく方法もある。
「顔を出す」動き自体が直接ビッグチャンスを生み出すケースは少ないものの、周りの動きや次のプレーと連続的にうまく組み合わせることで、攻撃バリエーションは大きく広がるのが、この動きの面白さだ。
文●河治良幸
【記事】【今さら聞けないサッカー用語：ピン留め】「pinning＝固定」と表現される戦術的なワード。有効なポジションに立ち止まることも大事