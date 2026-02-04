三井ガーデンホテル名古屋プレミアの「いちご×ショコラ」アフタヌーンティー。冬限定スイーツと名古屋名物のセイボリー
◆三井ガーデンホテル名古屋プレミアの「いちご×ショコラ」アフタヌーンティー。冬限定スイーツと名古屋名物のセイボリー
三井ガーデンホテル名古屋プレミアの「The Living Room with SKY BAR」にて、2026年2月28日（土）までの期間限定で、「いちご×ショコラ」ウィンターアフタヌーンティーが開催中。
旬のいちごとショコラを主役にした、冬にぴったりの華やかなスイーツが種類豊富にラインナップ。セイボリーにはミニ味噌カツや名古屋コーチン卵と鰻のキッシュなども用意されるので、名古屋ならではの味わいも存分に楽しんで。
「いちご×ショコラ」をテーマにした冬限定の贅沢スイーツ
上段には、「ベリーとスパークリングワインのジュレ」や「いちごのマカロン」、「リコッタチーズとベリーのセミフレット」など、果実の酸味とチョコレートの甘さが絶妙に調和するスイーツが並ぶ。
中・下段には、濃厚な「チョコレートプリン」や「ショコラタルトレット」、「バウムクーヘン」など、冬のティータイムを豊かに彩るパティシエ自慢の品々がラインナップ。「サルタナレーズンスコーン」には、お好みでいちごジャムやチョコレートとナッツのスプレッドを付けて味わってみて。
名古屋コーチン卵など地元の味を楽しめる多彩なセイボリー
セイボリーには、「名古屋コーチン卵と鰻のキッシュ」や「ミニ味噌カツ 特製味噌ダレ」など、名古屋らしさを感じるメニューが用意される。このほかにも、「季節の野菜ムース」や「ケバブチキンとフェタチーズのピタパン」など、多彩な味わいを堪能して。
また、季節の乾杯ドリンクとして「レオナルド〜いちご×スパークリング〜」が提供されるほか、ドイツの老舗紅茶ブランド「ロンネフェルト」の紅茶がフリーフロースタイルで楽しめるのもうれしいポイント。
名古屋の街並みを一望できる開放的なレストランで、心温まる優雅なティータイムを過ごして。
◆アフタヌーンティーの会場は？
ホテル高層階に広がる絶景とともにモダンオリエンタル料理に舌鼓
名古屋駅前の三井ガーデンホテル名古屋プレミア18階に店を構える「The Living Room with SKY BAR」。大きな窓から広がる名古屋の景観をバックに、東海4県の厳選素材を使ったモダンオリエンタル料理を味わえる。昼夜で異なる表情を見せる街並みとともに、異国情緒漂う料理とドリンクのマリアージュに酔いしれて。
三井ガーデンホテル名古屋プレミアの「The Living Room with SKY BAR」にて、2026年2月28日（土）までの期間限定で、「いちご×ショコラ」ウィンターアフタヌーンティーが開催中。
旬のいちごとショコラを主役にした、冬にぴったりの華やかなスイーツが種類豊富にラインナップ。セイボリーにはミニ味噌カツや名古屋コーチン卵と鰻のキッシュなども用意されるので、名古屋ならではの味わいも存分に楽しんで。
「いちご×ショコラ」をテーマにした冬限定の贅沢スイーツ
上段には、「ベリーとスパークリングワインのジュレ」や「いちごのマカロン」、「リコッタチーズとベリーのセミフレット」など、果実の酸味とチョコレートの甘さが絶妙に調和するスイーツが並ぶ。
中・下段には、濃厚な「チョコレートプリン」や「ショコラタルトレット」、「バウムクーヘン」など、冬のティータイムを豊かに彩るパティシエ自慢の品々がラインナップ。「サルタナレーズンスコーン」には、お好みでいちごジャムやチョコレートとナッツのスプレッドを付けて味わってみて。
名古屋コーチン卵など地元の味を楽しめる多彩なセイボリー
セイボリーには、「名古屋コーチン卵と鰻のキッシュ」や「ミニ味噌カツ 特製味噌ダレ」など、名古屋らしさを感じるメニューが用意される。このほかにも、「季節の野菜ムース」や「ケバブチキンとフェタチーズのピタパン」など、多彩な味わいを堪能して。
また、季節の乾杯ドリンクとして「レオナルド〜いちご×スパークリング〜」が提供されるほか、ドイツの老舗紅茶ブランド「ロンネフェルト」の紅茶がフリーフロースタイルで楽しめるのもうれしいポイント。
名古屋の街並みを一望できる開放的なレストランで、心温まる優雅なティータイムを過ごして。
◆アフタヌーンティーの会場は？
ホテル高層階に広がる絶景とともにモダンオリエンタル料理に舌鼓
名古屋駅前の三井ガーデンホテル名古屋プレミア18階に店を構える「The Living Room with SKY BAR」。大きな窓から広がる名古屋の景観をバックに、東海4県の厳選素材を使ったモダンオリエンタル料理を味わえる。昼夜で異なる表情を見せる街並みとともに、異国情緒漂う料理とドリンクのマリアージュに酔いしれて。