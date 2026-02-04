チェ・ジョンヒョプ＆イ・ソンギョン、少しずつ距離を縮めていく… 韓国ドラマ『君がきらめく季節に』ティザー予告＆キービジュアル公開
俳優のチェ・ジョンヒョプが主演する韓国ドラマシリーズ『君がきらめく季節に』（全12話）が、 ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のコンテンツブランド「スター」にて20日より独占配信される。（毎週金・土1話ずつ配信）今回、ティザー予告とキービジュアルが公開された。
【予告動画】チェ・ジョンヒョプ＆イ・ソンギョン、少しずつ距離を縮めていく…
TBSドラマ『Eye Love You』で日本でも爆発的な人気を獲得したチェ・ジョンヒョプ＆『浪漫ドクター キム・サブ』シリーズなどで知られ、“ラブコメの女神”として高い支持を集める俳優のイ・ソンギョンの豪華共演でとなる同作は、世界的なアニメーションスタジオで一流アニメーターとして活躍する、夏のようにエネルギッシュで明るいチャンと、ある出来事をきっかけに冬のように心を閉ざしてしまったファッションデザイナーのハランが再会することで止まっていた時間が大きく動き出し、ふたりの人生が春の訪れのようにきらめくさまを描くハートフル・ラブロマンス。
チェ・ジョンヒョプ演じる主人公のチャンは、過去の傷を乗り越え、夏の陽射しのように明るく人生を楽しむ男を体現する。前作『偶然かな。』ではクールな役を演じたチェ・ジョンヒョプがみせる新たな一面が見どころ。イ・ソンギョン演じるヒロインのハランは、心に闇を抱えながらも気丈に振る舞うキャラクター。イ・ソンギョンは、感情の機微を繊細に演じるとともに、ファッションデザイナーであるハランの洗練されたスタイリングや美しいファッションも注目ポイントとなる。
制作には米タイム誌が選ぶ「2025年最高の韓国ドラマ1位」にも選出された『おつかれさま』を手掛けたPAN ENTERTAINMENT、脚本家には日本でもリメイクされた大ヒット作『彼女はキレイだった』のチョ・ソンヒといった一流のスタッフ陣を迎え、この冬、心を癒す胸キュン必至のラブストーリーをお届けする。
今回、第2弾ティザー予告が解禁となった。過去のトラウマを抱えるハランは、チャンと出会っても心を閉ざし、親しくなることを拒んでいるかのようだ。チャンから「近寄りにくい人かと思った」と言われるハランだが、明るく笑顔で距離を縮めてくるチャンに対し、「私のペースを乱さないで」と突き放すような言葉を向けながらも、その表情にはわずかな揺らぎが垣間見える。「私の人生に訪れたきらめく春」というキャッチコピーの通り、冬のように心を閉ざしたハランにまっすぐ向き合うチャン。「伝えたかったんです。出口はあるって。」と語りかけ、やさしく背中を押しながら、彼女のそばにあたたかく居続けようとするチャンの姿が印象的な内容。
はじめは懐疑的だったハランだが、「ご近所友達、3カ月のお試し、まだ有効ですか？」と次第に気持ちが変化し、正反対の心の温度を持ちながら少しずつ距離を縮めていくふたりの様子に、この先胸キュン必至の展開が待ち受けることを期待させる映像となっている。
また、漢江を背景にチャンとハランが静かに見つめ合うキービジュアルも公開された。川沿いの冷たい空気を感じさせるハランの表情。それとは対照的に、ハランを見つめるチャンには、暖かな夕日が差し込み、柔らかな光がその輪郭を包み込んでいる。ふたりが出会うことによって、凍っていた時間がゆっくりと雪解けしていくような、ふたりの物語を象徴する印象的なビジュアルとなっている。
■あらすじ
世界的なアニメーションスタジオでアニメーターとして働くチャンは、ある日、思いがけない再会を果たす。目の前に現れたのは、かつて彼を心の傷から救ってくれた女性、ソン・ハランだった。しかし、明るかった彼女は別人のように変わり、一流ファッションデザイナーとして走り続ける一方で、過去の痛みから誰も寄せつけないほど心を閉ざしていた。そんなハランを助けたいという思いに駆られたチャンは、彼女のために全力を尽くす決意をする。ハランの心の壁を少しずつ丁寧にチャンが越えていく中で、2人は次第に、互いの存在が大きくなっていく。
■スタッフ
監督：チョン・サンヒ（『ワンダフルワールド』）
脚本：チョ・ソンヒ（「30だけど17です」「彼女はキレイだった」）
■キャスト
チェ・ジョンヒョプ（『Eye Love You』『偶然かな。』『無人島のディーバ』）
イ・ソンギョン（『浪漫ドクター キム・サブ』シリーズ、『恋のゴールドメダル〜僕が恋したキム・ボクジュ〜』）
