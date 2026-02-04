【山田美保子のミホコは見ていた！】

２月３日放送の第４話で第１章が完結。衝撃の展開で第２章が開幕するのが竹内涼真主演のドラマ「再会〜Ｓｉｌｅｎｔ Ｔｒｕｔｈ〜」（テレビ朝日系）。第１〜３話の累計見逃し配信回数が１０９０万回を突破（算出期間・１月１３日放送終了後〜２月１日、ＴＶｅｒ ＤＡＴＡ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧにて）、同局のゴールデンドラマ史上最高記録を更新し続けていることでも話題だ。

人気再燃を確認したのは電波ジャックを行った１月１３日、各番組のスタジオの女性陣が沸きに沸くのを見たとき。なかでも「『モーニングショー』に出ていて今日がいちばん嬉しい」と歓声をあげたのはコメンテーターの菊間千乃弁護士だった。

昨年１０月期の「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（ＴＢＳ系）と竹内が演じた“勝男”が社会現象となり、それがピークとなったタイミングで世界独占配信されたのが、町田啓太とＷ主演した映画「１０ＤＡＮＣＥ（テンダンス）」（Ｎｅｔｆｌｉｘ）。

同時に魅力的な素顔が改めて紹介されるようになり、２０２２年、「カレーの世界」の専門家として出演した「マツコの知らない世界」（ＴＢＳ系）が掘り起こされたり、「再会〜」を背負って出演したタクシーメディア「ひみつのＰＲＩＭＥ」（ＴＯＫＹＯ ＰＲＩＭＥ）ではラヴィさん相手にコーヒーについて語ったりした竹内。ちなみに強く押していたのはコロンビア産の「ユーゲニオイデス」なる豆だ。

大ブレイクは「ひよっこ」（ＮＨＫ）、「過保護のカホコ」（日本テレビ系）、「陸王」（ＴＢＳ系）に続けて出演した２０１７年。「ワーキャー」の声は本人も自覚しており、近年は当時を“過去の栄光”であるかのように自虐的に振り返る場面もあった。

果たしてアラサーとなり、役柄にもイメージにも大きな変化がみえつつあった矢先、再び３連続で主演作が大ヒットし、再注目されているのだ。

そんな竹内を囲むのは、「再会」で同級生役ながら実年齢では年上の井上真央やバディを組む江口のりこ。ラヴィとして翻弄されているように見えたＭＥＧＵＭＩら年上ばかり。前出の菊間氏世代のファンも増加の印象だ。

そして「ビューネくん」として９年出演する「メナード化粧品」の最新ＣＭ、「すこやかな人」篇で共演するのは松坂慶子。優しく語りかける竹内にはアラ古稀女性もキュンとなっているハズだ。

バラエティ同様、近い年齢の出演者が絡むと「見てもいい番組」と判断する女性視聴者。幅広い層の女性ファンが竹内に「再会」したようだ。