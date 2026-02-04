ミラノ・コルティナ五輪メダル候補 後編

前編では、冬季ミラノ・コルティナ五輪のスケート競技で、メダル獲得候補の日本人選手を挙げたが、後編ではスキー、スノーボードなど山競技でのメダル候補をピックアップしてみた。



北京五輪に続き、メダル候補の筆頭であるスキージャンプの小林陵侑photo by Action Press/AFLO





【スキージャンプは男女ともにメダルの可能性】

冬季五輪史上最多18個のメダルを獲得した2022年北京五輪で、スキージャンプの小林陵侑（チームRYO）はノーマルヒルで金メダル、ラージヒルで銀メダルを獲得。今回もスキージャンプは、1998年長野五輪の４個を上回りそうな気配を見せている。

そのチームを引っ張るのはもちろん小林だ。昨季のＷ杯は優勝３回、３位２回ながらも、総合は前季の２位から９位に落としていた。だが今季は、第２戦で優勝するなど全戦で10位以内をキープして総合２位と安定感を見せている。

１月中旬の札幌大会でも、第１戦の予選は唯一のヒルサイズ（137ｍ）超えの139ｍで１位通過。本戦の１本目は悪条件で10位だったが、２本目は全体３位のジャンプで５位に順位を上げた。さらに第２戦は前日の助走ポジションを修正して１本目を２位につけると、２本目は138.5ｍを飛んで全体１位のジャンプ。今季絶好調のドメン・プレブツ（スロベニア）は捕えきれなかったが２位と、各試合で常にメダル圏内のジャンプを見せている。

また３回目となる五輪に対しても、その時の運不運がつきものになる競技性もあるなかで、「みんなが狙っているなかで、獲れるのはひとりだけだから、特に金メダルを狙っているわけではないです。とにかくビッグジャンプをしたいと思っているだけです」と平常心で臨もうとしている。

手強いライバルとしてはプレブツのほか、昨季のＷ杯総合順位を３位まで占めたオーストリア勢。今季はそこまでの元気はないものの、本番では警戒が必要だろう。

また、日本は小林だけではなく二階堂蓮（日本ビール）が急成長してきているのがプラス材料だ。

二階堂の父・学さんは高校生だった葛西紀明（土屋ホーム）とともに世界選手権にも出場した選手。その資質を受け継いだ二階堂は、昨季のＷ杯で７回トップ10入りを果たし、総合は19位だった。今季は第５戦で初表彰台の２位になってから安定感が増し、１月のジャンプ週間のインスブルック大会では初優勝。札幌大会は第１戦も３位になるなど、小林に次ぐＷ杯総合３位につけている。さらに１月下旬の２日間４本のジャンプで争う世界フライングヒル選手権でも３位になり、その後の団体戦でもエースが飛ぶ４番手を務めて初優勝に貢献と、小林との複数メダルの可能性も高めている。

彼の急成長でメダルが見えるようになった種目がある。これまでの４人で戦っていた団体戦ではなく、２人３本ずつのジャンプで争う形式に変わったラージヒル・スーパー団体だ。ライバルはプレブツと総合５位につけるアンジェ・ラニシェクがいるスロベニアになる。オーストリアも手強いチームになるが、現状では日本とスロベニアの一騎打ちという状態でメダル獲得の可能性はかなり高い。

一方女子も丸山希（北野建設）が、好調を維持してＷ杯は開幕から３連勝。その後も５戦連続表彰台と絶好のスタートを切った。１月には３戦連続で８位となり総合１位はニカ・プレブツ（スロベニア）に譲ったが、現在総合２位と有力なメダル候補だ。

2022年の北京五輪シーズンでは、期待されながらもその前年10月に左膝靱帯損傷の大ケガをして冬のシーズンを棒に振った経験がある。元々追い風の条件にも対応できる空中姿勢が持ち味だったが、今季は助走姿勢を安定させて確率の高いジャンプを出せるようになっている。

丸山は個人２戦でもメダル候補だが、彼女の成長で男子の小林や二階堂と組むであろうノーマルヒル混合団体も優勝候補に浮上。ライバルはプレブツ兄妹がいるスロベニアだが、スロベニアの女子の２番手は総合８位の高梨沙羅（クラレ）より下位で11位にいるニカ・ボーダン。僅差の優勝争いは必至だが、日本が若干優位と考えてもいい。

【スノーボードは複数メダルか】

北京五輪では銅メダルだった男子モーグルの堀島行真（トヨタ自動車）も、前季までの３シーズンはＷ杯総合２位だったが、今季はデュアルモーグル１戦を含むＷ杯の５戦で２勝、２位２回で総合１位と、優勝候補筆頭の位置にいる。

前回の北京ではメダル３個だったスノーボードも、今回はその数をさらに増やせそうな状況だ。

ただ、前回北京の男子ハーフパイプで優勝し、今季もＷ杯開幕戦で優勝していた平野歩夢（TOKIOインカラミ）が、４戦ぶりに出場した１月17日の大会で複数箇所を骨折や打撲するケガを負ったのは心配だ。それでも出場することを表明しているが、出てくるからには優勝を狙う滑りを見せてくれるだろう。

さらに男子ハーフパイプはメダル候補が豊富だ。平野が優勝した開幕戦で戸塚優斗（北京10位／ヨネックス）が２位になり、平野流佳（北京12位／INPEX）が３位になっている。戸塚はその後も優勝１回、２位１回でＷ杯種目別総合では１位。平野流佳も第４戦と第５戦はともに５位で総合は４位だが、昨季までは３季連続で種目別総合優勝を果たしていた実力はある。

また今回が初出場の山田琉聖（チームJWSC）もＷ杯第２戦では優勝していて可能性を持っている。

女子も冨田せな（北京３位／宇佐美SC）がＷ杯種目別総合４位につけている。今回が五輪初出場となる工藤璃星（TOKIOインカラミ）は種目別総合２位につけているだけでなく、１月にアメリカで開催された哨押璽爐韮屋未板柑劼鮠紊欧討い襦さらに同じく初出場の清水さら（TOKIOインカラミ）もＷ杯は第５戦出場のみだが、１月のＸゲームでは優勝と力を見せている。

男女とも複数メダル獲得に期待がかかるハーフパイプと同じく、スロープスタイルとビッグエアも複数のメダル獲得が期待される。

昨季の世界選手権では、女子ビッグエアで村瀬心椛（北京３位／TOKIOインカラミ）が優勝し、岩渕麗楽（北京４位／バートン）が２位、深田茉莉（ヤマゼン）が３位と表彰台を独占した。深田がＷ杯開幕戦で優勝して種目別総合２位で、岩渕も開幕戦２位で総合６位。さらに第１戦、第２戦とも６位だった村瀬も、１月のＸゲームでは優勝と調子を上げているだけに、複数メダルも見えている。

また、村瀬はスロープスタイルでもＷ杯種目別で１位に立ち、Ｘゲームでも３位。深田もＷ杯種目別総合は２位といい位置につけている。

男子ビッグアエアーも、昨季世界選手権優勝の木俣椋真（ヤマゼン）がＷ杯第１戦３位、第３戦４位で種目別総合６位につけている。それを上回る勢いを見せているのが、昨季種目別総合４位の荻原大翔（TOKIOインカラミ）で、Ｗ杯第３戦で優勝すると１月のＸゲームでも優勝と好調。また今季は２位２回で種目別総合２位につけている木村葵来（ムラサキスポーツ）もＸゲームでは３位とメダル圏内に浮上している。

スノーボードアルペンのパラレル大回転では、昨季の世界選手権は回転優勝、大回転２位で、Ｗ杯もスノーボードアルペン総合優勝を果たしていた三木つばき（浜松いわた信用金庫）が今季も好調。パラレル大回転は種目別総合１位と優勝候補になっている。