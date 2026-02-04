おばたのお兄さん、２歳の息子の″ママ期″に本音吐露
お笑い芸人・おばたのお兄さんが３日までにオフィシャルブログを更新。２歳６カ月の長男が“ママ期”真っ最中であることを明かし、父親としての率直な思いをつづった。
１月31日、「パパじゃない！ママがいい〜！！！」と題してブログを更新したおばた。絵文字を交えながら「どうも、２歳６ヶ月男児の父親 おばたのお父さんです！」 とユーモアたっぷりに切り出し、ウルトラマンの展示を背景に息子を肩車して同じポーズを取る父子ショットとともに「最近息子はとにかく ママ！ ママ！ママ！」といわゆる“ママ期”に突入していることを報告。
仕事が終わればまっすぐ帰宅し、息子と遊び、飲み会を断って寝かしつけをし、休みの日には一緒にお出かけをするなど、できる限り息子との時間を大切にしているというおばただが、それでも息子は「ママ！ママ！ママ！」と妻でフジテレビの山崎夕貴アナウンサーを求めるといい「そんな時期です笑」「ママが好きなんだってぇ〜」とつづり、山崎アナが息子を抱っこしながらポーズを決める微笑ましい母子ショットも公開。
一方で「でもね、以前も書いたけどそりゃそうなんです！というか、そうであってほしい！」と前置きし「十月十日、ママのお腹でママから栄養をもらって育ってママが命をかけてこの世に送り出して産まれてきたらママからおっぱいをもらって大きくなり我が家では仕事柄、寝かしつけだって９割９分以上ママがしてくれている。」と父親として、そして夫としての感謝と尊敬の気持ちを丁寧に述べた。
息子にも日頃から「ママを１番大切にするんだぞ！」と伝えているといい、その影響か妻が「パパがイジワルする〜！」と言うと息子がおばたに向かって「んー！！！めっ！！！」と“注意”してくることもあるという。「これで良いんです！」と笑顔で受け止めつつも「…と言いながらもちょっと寂しい時も あるのがパパの本音。笑」と正直な胸の内も明かした。
最後は「まだまだママ期は続きそうです」とつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「めっ！！で攻撃な息子くんが可愛い」「あっという間に大きくなっていって、一緒に成長を見させていただけて本当に嬉しい」「ウルトラマンとのシャキーンポーズの可愛い過ぎること」「頑張れパパーー」「ママ冥利に尽きる！」「奥様を大事にするように、息子さんに お話されてるんなんて、素晴らしいご主人」「パパ今はさみしいけど息子ちゃんはきっとママを大切にするパパの愛と優しさに気づいてるはず」「ママに優しくてママを大切にしているパパを子どもは尊敬するらしいですよ」などの声が寄せられている。
おばたと山崎アナは2018年３月30日に結婚を発表。2023年８月27日には第１子となる長男が誕生している。
