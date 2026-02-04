お笑いコンビＦＵＪＩＷＡＲＡのフジモンこと藤本敏史（５５）が１日に読売テレビで放送された「上沼・高田のクギズケ！」に出演し、美容外科を訪れた体験を話した。

藤本は「僕、結構、こう見えて美容に力入れてるんです。メディアに出るので、やっぱりできるだけ、きれいにしときたいみたいなのがあるんです」と話した。しかし最近、「もう、ちょっと美容もういいかなと思ったことがありまして」とエピソードを話し始めた。

藤本は「結構、思いつきで美容外科に行ったりする」そうで、キャンペーンを実施している美容外科を見つけ「ヒアルロン酸お願いします」と施術をうけることになった。「なんか…なんかめっちゃ打つんですよ。１１カ所くらい」とフジモンは指で顔を指し示しながら明かした。共演者から「ええ！痛そう」などの声があがった。「２、３カ所かなと思ったら、めちゃくちゃ打つんですよ。あれ、こんなに打つもんなんやみたいな。元が良くないからか。ヒアルロン酸に賞味期限があって、もう全部入れたれみたいな感じなのか」と笑いを交えながら話した。

藤本は「（肌の）張りががよくなるんですよね。でもなんか、原始人みたいな感じになって」と当時の写真が映った。ＭＣの上沼恵美子は「ちょっと待って。これは腫れてない？目の上も下も腫れてるやん。これ何よ」と驚いた。

藤本は「ほんで…全然ウケへんかったな。ウケると思って出したんですよ」と客席が静まりかえったことにがっくりの表情。上沼は「ウケへんウケへん。これはほんまに腫れてるもん。心配する。笑えない」と写真を指さした。

藤本は「もう戻ってるんです。大丈夫です」と応じたが、上沼は「戻ってないんちゃう？」とフジモンの顔をまじまじと見た。ＭＣの高田純次が「これ、失敗なんだ？」とツッコむと、上沼は「失敗よ」。フジモンも「失敗でしょ」とし、「バラエティー的にも失敗です」とウケなかったことを悔しがった。