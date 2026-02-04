ショーメ新作♡幸運をまとう「ビー ドゥ ショーメ」最新ジュエリー

幸せを運ぶ象徴として愛され続けるミツバチ。そのロマンティックなモチーフを現代的に昇華したショーメの名作「ビー ドゥ ショーメ」コレクションに、新たな輝きを放つ新作が加わります。知性と愛らしさを併せ持つハニカムデザインは、装う人の個性に寄り添いながら、日常にさりげない自信をプラス。お守りのように身につけたい、特別なジュエリーが揃います♡

幸福を象徴するミツバチの物語

ヨーロッパに伝わる「ミツバチは幸せを見つけて運んでくる」という言い伝え。その神聖な存在は、ナポレオン1世が紋章に選んだことでも知られています。

ナチュラリストジュエラーであるショーメのアーカイブには、精緻なミツバチのドローイングが数多く残され、メゾンとの深い結びつきを物語ります。

「ビー ドゥ ショーメ」は、その象徴的モチーフをタイムレスな美しさへと昇華させたコレクションです。

知性と輝きを纏う新作デザイン

新作では、鏡面仕上げのハニカムモチーフが連なるリングや、耳元に洗練を添えるイヤーカフ、ミニマルで美しいペンダントなどが登場。

ユニセックスで楽しめるデザインは、重ね付けも美しく、スタイルに合わせた自由なコーディネートが可能です。

自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもふさわしい、タリスマンジュエリーとしての存在感を放ちます♪

全ラインナップと価格一覧

「ビー ドゥ ショーメ」コレクションイヤリング※左耳用(PG,ダイヤモンド)

価格：3,289,000円(税込)

※銀座本店のみ取り扱い

「ビー ドゥ ショーメ」コレクションリング(PG,ダイヤモンド)

価格：1,298,000円(税込)

※銀座本店のみ取り扱い

「ビー ドゥ ショーメ」コレクションリング※右手用(PG,ダイヤモンド)

価格：4,510,000円(税込)

※銀座本店のみ取り扱い

「ビー ドゥ ショーメ」コレクションイヤーカフ※片耳販売(PG,ダイヤモンド)

価格：358,600円(税込)

「ビー ドゥ ショーメ」コレクションペンダント(PG,ダイヤモンド)

価格：316,800円(税込)

「ビー ドゥ ショーメ」コレクションリング(PG)

価格：641,300円(税込)

「ビー ドゥ ショーメ」コレクションリング(WG)

価格：678,700円(税込)

「ビー ドゥ ショーメ」コレクションブレスレット(WG,ダイヤモンド)

価格：247,500円(税込)

「ビー ドゥ ショーメ」コレクションハニカムブレスレット(PT)

価格：1,009,800円(税込)

毎日に寄り添う、幸運のジュエリー

身につけるたびに前向きな気持ちをくれる「ビー ドゥ ショーメ」の新作コレクション。ミツバチが象徴する幸福と絆の物語を、洗練された輝きとともに楽しめます。

時代を超えて愛されるデザインは、人生の節目や日常のワンシーンにそっと寄り添う存在に。あなただけの特別な輝きを、ショーメで見つけてみてください♡