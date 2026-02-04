雪見だいふくPREMIUM初“きなこづくし”が登場 香ばしくコクのある味わいに
ロッテは、「雪見だいふく」ブランドから、きなこづくしの『雪見だいふくPREMIUM贅沢きなこ』を、16日より全国で新発売する。
【写真】きなこ味ソースがとろ〜り『雪見だいふくPREMIUM贅沢きなこ』断面
同商品は、24年2月にぜいたくな味わいでゆったりとした時間を過ごしてもらいたいという想いで誕生した雪見だいふくのプレミアムシリーズ。今回の新作は、この時期人気のきなこをふんだんに使用したぜいたくな仕立てで、きなこ好きにはたまらない一品となっている。
ソース部分には深煎りきなこを使用し、香ばしくコクのある味わいに。アイス部分はクリーミーな味わいと軽いくちどけとともに、きなこの香り高い風味が口いっぱいに広がるように仕上がっている。
