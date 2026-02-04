ファミリーマート、“東海エリア”限定の新商品2・10より発売「チキンときのこのパングラタン」
ファミリーマートは10日より、「チキンときのこのパングラタン」を東海地区（愛知県・岐阜県・三重県・静岡県の一部）の約2500店で発売する。
【画像】「3種のミックスサンド」パンの耳を使用した新商品となる
プライベートブランド「ファミマルKITCHEN（キッチン）」のサンドイッチ製造過程で発生する「パンの耳」をおいしく活用した商品で、これによりパンの耳を食材として販売期間中約1.5トン有効活用し、食品ロスを削減する。
サンドイッチに使用するパンのふんわりした食感を追求するため、サンドイッチの製造ラインでパンをスライスし、パンの耳を切り落としている。「チキンときのこのパングラタン」は、そのパンの耳をバターの風味豊かにこんがりと焼き上げることで、風味と食感を引き出した。そこに生クリームを使用し濃厚でコクのあるベシャメルソース、鶏・きのこ・玉ねぎの旨みを凝縮したソテー、そしてとろ〜りとろけるチーズを合わせて、冬にぴったりの濃厚な味わいに仕上げた。
なお、今回の取り組みは、ファミリーマートが継続して取り組む5つのキーワードのうち「食の安全・安心、地球にもやさしい」の取り組みの1つとなる。
