「いざ行ってみたら利用できなかった…」を解消！

パイオニアは2026年2月2日、同社が提供するスマートフォン専用カーナビアプリ「COCCHi（コッチ）」を同年1月26日にアップデートし、駐車場やガソリンスタンドなどドライブ中によく利用する施設を探す「ドライバーアシスト機能」を拡充するとともに、プレミアムプランで降雨情報を表示・確認できるようにしたと発表しました。

なお同日付で、従来の「仕事オプション」を廃止し、「基本プラン」に「仕事オプション」の機能を追加した「プレミアムプラン」として提供しています。

【画像】最安値のガソスタは？ アップデートされた「COCCHi」のイメージ画像を見る

「COCCHi」のサービス開始は2023年9月。クルマの運転に最適なルート探索やわかりやすい音声案内など、高精度なナビゲーション機能を提供しています。

今回のアップデートでは、駐車場やガソリンスタンド、トイレをより細かい条件指定で探せるようになりました。

それぞれの施設とも検索・表示した後、混雑状況や価格、設備などの条件を指定して絞り込めます。詳細は以下の通りです（駐車場とガソリンスタンドは近い順／安い順での並び替え可能）。

・駐車場

状況（空車／混雑）、最大料金あり、止めやすい、EV充電、駐車時間（入庫から出庫時間）

・ガソリンスタンド

油種（レギュラー／ハイオク／軽油／灯油）、価格（現金／会員）、利用時間（24時間営業）、取り扱いサービス（セルフ／洗車／車検／板金／オイル交換／タイヤ交換／レンタカー）、併設施設（カフェ／コンビニ）、ガソリンスタンドのブランド（全9ブランド）

・トイレ

利用時間（24時間利用可能）、駐車場併設、施設（公衆トイレ／店舗・施設）、種類（洋式／和式／温水洗浄便座／男女別）、その他の設備（バリアフリー／車いす対応／大型ベッド／おむつ交換／オストメイト対応／パウダールーム）

なお今回のアップデートでプレミアムプランでは、ルート探索画面と走行中画面の地図上にアメダス降雨情報の表示が可能になりました。降雨情報を確認しながら、天候に合わせて出発時間や走行ルートなどの移動プランを調整・変更できます。

パイオニアは今回のアップデートにあたり、「施設の詳細情報を事前に確認できるので、『行ってみたら使えなかった……』といった無駄な立ち寄りが減り、安心で快適なドライブを楽しめます」としています。