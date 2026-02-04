＜風邪の前兆＞ノドからやられる人！個人の感想でいいので初期症状で済む方法を教えてください
寒い季節がやってくると気になる感染症。インフルエンザや新型コロナウイルスのみならず、単なる風邪もひっそりと猛威を振るっていて厄介です。今回寄せられたのは“風邪”に対する対処法についての相談でした。
『風邪の前兆かなと思ったとき、みなさんはどのような対処法をしていますか。私はいつもノドから風邪を引くタイプなので、同じタイプのかた、教えて！』
風邪を引いても休めない皆さんは、「風邪かな？」と思ったらできるだけ早く対処してできるだけ軽く済ませたいものですよね。そこでママたちに質問。風邪の予兆を感じたら、どのような対処法をしていますか？
『ノドが痛いって思ったら市販薬を飲む』
『漢方を飲んで寝る』
「風邪？」と思ったらすぐ行動。常備薬を飲む、病院で処方してもらった薬を飲む、漢方を飲むといった、早めの一手を打つ声が目立ちました。最近は、市販薬でも風邪の症状ごとに効果が細分化されているものも販売されていますね。投稿者さんもいつもノドの風邪症状に特化したものを常備しておくといいかもしれませんね。市販薬の場合、種類が多すぎてわからない場合もあるでしょう。その際は、薬剤師さんがいる薬局やドラッグストアへ行けば相談に乗ってもらえますよ。
日常生活の中でできる対策
『常にマスクして保湿をする。寝るときもする。乾燥するシーズンなら加湿器もつける』
『保湿して、水分を取る』
投稿者さんがノドの症状から風邪を引くと話していたこともあり、マスクや加湿器を用いて、ノドの保湿を推奨する方法が寄せられました。長らく大規模感染症でマスク生活を強いられていた私たちなら、感染症が猛威を振るうシーズンのマスク生活も乗り切れるはず！ とはいえずっとマスク生活も本音を言えばしんどいかも。そこでママたちの声にある、水分を多めに摂る、加湿器を使用するといった、マスク以外の保湿方法をどんどん取り入れてみてはいかがでしょう。のど飴を常に舐めている、うがいを徹底するなんて声もありました。そう考えると、やはりノドの保湿は重要かもしれませんね。
とにかく寝る。健康の基本かも
『仕事なら仕方がないけど、ムリしないで早く寝る』
『身体を温めるタイプのドリンク剤を飲んでマスクをして、たっぷり寝る』
『お風呂でよく温まって、身体が冷えないうちに保湿マスクをし、できるだけ早く寝る』
風邪に限らず、不調の兆しを感じたらとにかく「寝る」。これも大切な予防法ですよね。逆に睡眠不足がたたって風邪をはじめとする不調を引き起こしたなんてことも出てきそうですから。温かくして早めに寝ることは、簡単なようで忙しい現代人にはなかなか難しいこと。しかし、少し意識するだけでも不調が回避できるかもしれません。ママの声にあるように、温かい装備をして寝ることも忘れないようにしたいですね。筆者は、寒い時期は肩口を冷やさないようにすると風邪を引きにくいと教えてもらったことがあります。このような民間療法的なものであっても、取り入れられるようであれば、試してみてもよさそうです。
理由を知れば納得できる対処法も……
『丁寧に歯を磨く』
気管支が弱いと話すママから寄せられた対処法。筆者も歯医者さんから歯磨きが感染症対策になると聞いたことがあります。丁寧に歯を磨くことが風邪の予防とどのように結びつくのでしょう。
厚生労働省によると、歯周病にかかっているとウイルス感染が拡大しやすく、重症化するリスクがあるとのこと。特にインフルエンザウイルスは、細胞のなかに入り込んで増殖することによって、のどの痛みや発熱などを引き起こすのだそう。逆にいえば、歯周病にならないように、しっかり口腔ケアができていれば感染しにくいということですね。歯磨きをすれば感染症対策ができ、虫歯予防もできますから、こまめな歯磨きはいいかもしれませんね。
参考：厚生労働省｜iiha-からだの健康、お口から-｜受験当日に困らないために！〜インフルエンザと親知らず 数か月前には歯科健診を〜
自分に合ったやりやすい“早めの一手”を
忙しい現代人は軽い風邪ぐらいでは休みにくいですよね。しかし風邪は万病の元とも言いますから、“風邪ぐらいで……”と思わず、可能であればしっかりと休んで養生していただきたいものです。とは言え難しいのが現実。なんとか初期症状で食い止めるため、ママたちはさまざまな方法で乗り切っているようです。今すぐにでも試せる・取り入れられるものばかりですから、さっそく今日からはじめてみてはいかがでしょう。加湿や保湿・しっかり寝る・身体を温めるといった対処法は、風邪の初期症状を感じる前から取り入れておくと、なおのことよさそうです。
風邪などの感染症に捕まらないよう、ママたちのアドバイスをもとに乗り切りましょうね！