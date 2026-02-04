【速報】山上徹也被告側が「控訴」　1審・奈良地裁の「無期懲役」判決を全面的に不服として　安倍晋三元総理銃撃事件

安倍晋三元総理を銃撃・殺害した罪に問われた山上徹也被告（45）に 「無期懲役」を言い渡した1審・奈良地裁判決に対し、2月4日午前、弁護人が不服として大阪高裁に控訴しました。



▼奈良地裁判決はすべての起訴内容を認定



山上徹也被告（45）は2022年7月、奈良市の近鉄大和西大寺駅前で、参院選の応援演説を行っていた安倍晋三元総理（当時67）を、手製のパイプ銃で銃撃し殺害したとして、殺人などの罪に問われています。



