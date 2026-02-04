2月4日(水) RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？

「立春」でも…

暦の上では春となる「立春」を迎えましたが、熊本県内は厳しい冷え込みが続いています。今朝の最低気温は熊本市で氷点下0.7度、阿蘇市乙姫で氷点下5.7度を記録しました。特に放射冷却の影響が大きかった球磨地方では冷え込みが厳しく、あさぎり町で氷点下7.6度、人吉市で氷点下4.6度、天草市本渡でも氷点下0.2度まで下がりました。

日中の最高気温は、熊本市で昨日より3度ほど高い13度の予想です。阿蘇市乙姫も10度と、16日ぶりに2桁に届く可能性があります。天草市牛深は15度、人吉市は14度の予想で、日中は寒さが少し和らぎそうです。現在は高気圧の中心が九州付近にあるため、晴れ間もあり洗濯物も外に干せそうです。

明日は雨？

しかし、明日5日（木）は高気圧が東へ抜けるため天気が崩れます。まとまった雨にはなりませんが、日中を中心に県内各地で一時的に雨が降る見込みです。雲の影響で朝の冷え込みは緩み、熊本市の最低気温は4度の予想です。6日(金)も雲の多い天気が続きそうです。

日曜日に「寒気のピーク」

注意が必要なのは週末です。7日(土)から強い寒気が流れ込み、8日（日）には「寒気のピーク」を迎えます。上空1,500m付近に氷点下12度以下の非常に強い寒気が予想されており、日曜日は熊本市の平地でも雪が降る見込みです。最高気温が5度に届かない可能性があり、阿蘇地方では一日中氷点下の「真冬日」となる恐れもあります。週明け月曜日以降も、朝の氷点下の冷え込みは続く見通しです。

明子のささやき

立春以降の寒さを「余寒（よかん）」と言いますが、今週末にやってくる寒気は「余っている」どころではありません。今シーズンで一番強い、本気の寒気が流れ込んでくる可能性があります。

昨年、熊本市で一番低い気温を記録したのは2月9日でした。ちょうどこの時期は強い寒気が入りやすいタイミングでもあります。日曜日は平地や沿岸部でも雪が降るでしょう。厳しい寒さと雪の情報にしっかりと警戒し、防寒対策を万全にして過ごしてください。

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。