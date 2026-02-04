【食卓の手話】「おいしい？」の聞き方！手話の「かまわない」が持つ意外と広い意味【動画で学ぶ やさしい手話】

ご飯を食べるときの表現

どうぞ召しあがれ

（１）食べる：左手で皿を、右手の人差し指と中指で箸を表現し、口に運ぶように動かす。

（２）どうぞ：右手の人差し指と親指を伸ばし、左から右へ動かす。

食べていい？

（１）食べる・・・左手で皿を、右手の人差し指と中指で箸を表現し、口に運ぶように動かす。

（２）かまわない？・・・小指を立て、指先をアゴに2回あてる（いただいて、かまわないですか？というイメージ）。

「かまわない」は、いろいろな場面で使える言葉で“OK”“気にしない”“平気”など、広い意味を含んでいます。そのため、使う場面や事情により、意味が変わってしまうので、表現するときには注意しましょう。

おいしい

おいしい？：ほっぺたが落ちるイメージで、ほほを軽く2回たたく（女性らしい表現）。

おいしい：握った手を左から右に動かす（男性的な表現）。

ご飯を食べたあとの表現

ごちそうさま

（１）ごちそうさま：「ごちそうさま」と言って手を合わせてもよい。「いただきます」も同様。

（２）満腹：お腹がふくらむイメージで、右手を左手につける。

片付けを手伝いましょうか？

（１）片付け：箱を動かすように両手を左右に2回動かす。

（２）手伝う？：左手の親指を立て、問いかける表現で、右手で左手をやさしく2回たたく。「助ける」の意味。

【出典】『動画で学ぶ やさしい手話』著：豊田直子／手話協力：佐沢静枝