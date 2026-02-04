シンガー・ソングライターの優河が4日までに自身のインスタグラムを更新。34歳の誕生日を迎えたことを報告し、母で女優の原田美枝子（67）との幼少期ショットや、仲良しだという超大物の娘でもある女優との2ショットを披露した。

優河の父は俳優の石橋凌、母は原田で、妹は2026年後期のNHK連続テレビ小説「ブラッサム」のヒロインで女優の石橋静河。「2/2に34歳になりました」と書き出すと、幼少期の自身を抱く母・原田のショットをアップ。

「34年前の朝5時に大雪と地震の中、お母さんが頑張って産んでくれたんだなあ。産むってすごいし、産まれてくるってすごい。いつも子供の頃の写真見るとぎゅってしっかり、私の子！！って言ってるみたいに抱いてくれてる。お母さんありがとう。Love you so so much」と感謝を記した。

また「親友のほのちゃんFamilyにお祝いしてもらって幸せ満ち満ちの一日でした お祝いの言葉もみなさんありがとう！命大切に、声と身体、心で存分に生きたいと思います」とつづり、お笑いコンビ「とんねるず」石橋貴明の長女で女優の石橋穂乃香と自身の2ショットなども添えた。

優河の投稿に、フォロワーからは「お誕生日おめでとうございます とっても素敵なお写真でほっこり」「優河さんおめでとうございます！良い1年に！」「こんな可愛い子が、まさかのお母さん寄りのカッコいい女に育つとは」といった反響が寄せられている。