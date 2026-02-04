平河ヒューテが大幅４日続伸、電線・加工品事業好調で第３四半期営業利益は２．１倍

平河ヒューテック<5821.T>が大幅高で４日続伸し昨年来高値を更新している。３日の取引終了後に発表した第３四半期累計（４～１２月）連結決算が、売上高２８５億４５００万円（前年同期比２１．６％増）、営業利益３４億９７００万円（同２．１倍）、純利益２９億３５００万円（同８４．８％増）と大幅増益で着地したことが好感されている。



電線・加工品事業で車載用ケーブルが新規量産品の貢献により堅調に推移したほか、北米市場の旺盛な需要によりエネルギー産業関連ケーブルも好調に推移したことが牽引した。また、ＦＡ分野の需要回復傾向と吉野川電線の連結により産業機器用ケーブルが増加したことも寄与した。



なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高３６５億円（前期比１８．５％増）、営業利益４０億円（同７６．４％増）、純利益３３億円（同６２．９％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS