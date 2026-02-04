三光産業<7922.T>がストップ高の５１３円でカイ気配となっている。３日の取引終了後に、ＭＢＯの一環として石井正和社長が代表を務めるバロン（東京都渋谷区）が、同社株の非公開化を目的にＴＯＢを実施すると発表しており、ＴＯＢ価格の７２６円にサヤ寄せする格好となっている。



非公開化によりシール・ラベル事業などの既存事業の強化や中長期的な企業価値向上を図ることが目的という。買い付け予定数は７７９万７８２６株（下限５１９万２６００株、上限設定なし）で、買付期間は２月４日から３月１９日までを予定。ＴＯＢ成立後、三光産業株は所定の手続きを経て上場廃止となる予定で、この発表を受けて東京証券取引所は同社株を２月３日付で監理銘柄（確認中）に指定している。なお、三光産業は今回のＴＯＢに対して賛同の意見を表明し、株主に対して応募を推奨している。



