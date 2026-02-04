東祥がＳ高、２６年３月期業績予想の上方修正と２００万株を上限とする自社株買い発表を好感◇

東祥<8920.T>がストップ高の９０６円に買われている。３日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を２６７億９０００万円から２７２億円（前期比２３．６％減）へ、営業利益を５８億８０００万円から７０億円（同１８．９％増）へ、純利益を２３億３０００万円から３０億円（同２．４倍）へ上方修正したことが好感されている。



子会社ＡＢホテル<6565.T>が運営するホテル事業が堅調に推移していることに加えて、主力のスポーツクラブ事業が会費単価の改定の影響などにより予想を上回る業績となっていることから売上高・利益を見直した。なお、同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高２０９億５１００万円（前年同期比２９．２％減）、営業利益５９億５４００万円（同２２．７％増）、純利益２７億１８００万円（同１８．５％増）だった。



あわせて上限を２００万株（自己株式を除く発行済み株数の７．３１％）、または１６億円とする自社株買いを実施すると発表しており、これも好材料視されている。取得期間は２月４日から７月３１日までで、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の遂行及び資本効率の向上を通じた株主利益の向上を目的としている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



