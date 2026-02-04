アイカ工業<4206.T>が大幅続伸している。同社は３日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比０．８％増の１８６２億３９００万円、経常利益は同６．６％増の２４０億３３００万円となった。１０～１２月期の経常利益は約１３％増と２ケタ増益となった。また、期末配当予想を従来の見通しから２円増額して７２円としており、これらをポジティブ視した買いが優勢となった。



４～１２月期は化成品セグメントが減収・営業減益となった。一方、建装建材セグメントでは戦略的商品の床材「メラミンタイル」の売り上げを着実に伸ばし、メラミン不燃化粧板「セラール」において高付加価値商品が拡大。同セグメントでは増収・営業増益となった。年間配当予想は１３８円（前期は１２６円）となる。



出所：MINKABU PRESS