カプコン<9697.T>は、２５年７月から株価の調整局面にあるが、足もとの好業績と２７年３月期以降の成長期待を考慮すると調整は行き過ぎといえる。時価水準は下値拾いの好機と言っていいだろう。



１月２７日の取引終了後に発表した第３四半期累計（４～１２月）連結決算は、営業利益が５４３億２００万円（前年同期比７５．１％増）と大幅増益となった。主力のデジタルコンテンツ事業で、シリーズ最新作の発表による期待感の高まりを背景に「バイオハザード ＲＥ：４」や「バイオハザード ヴィレッジ」などの過去作が伸長。また、「ストリートファイター６」が昨年６月の「ニンテンドースイッチ２」への移植販売などにより収益に貢献した。会社側では通期計画に対して順調に進捗しているとして、２６年３月期通期業績予想は営業利益７３０億円（前期比１１．０％増）の従来見通しを据え置いたが、調査機関では保守的との見方が一般的だ。



気になる２７年３月期だが、今月２７日発売予定の「バイオハザード レクイエム」の投入効果継続が期待できるほか、４月２４日に完全新作「プラグマタ」が発売予定であり、業績への貢献が期待できる。また、「鬼武者」シリーズ最新作「鬼武者 Ｗａｙ ｏｆ ｔｈｅ Ｓｗｏｒｄ」が夏ごろに発売されるとの観測もある。更に、１０月には実写映画「Ｓｔｒｅｅｔ Ｆｉｇｈｔｅｒ」が公開予定であることも、業績へのインパクトを与えるとみられ、調査機関のなかには２ケタ営業増益を見込むところが多い。（仁）



出所：MINKABU PRESS