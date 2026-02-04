目黒蓮主演映画『SAKAMOTO DAYS』最新特報映像解禁！北村匠海、高橋文哉ら再現度MAXのキャラクター総出演

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Manの目黒蓮が主演を務める映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）より、本編をふんだんに使用した初出し映像満載の最新特報映像が解禁。併せて、目黒演じるふたりの坂本が共存するティザービジュアルをあしらったムビチケ前売券の販売が決定した。

■「坂本君に懸賞金が懸けられたよ。」（北村匠海）

今回解禁されたのは、「坂本君に懸賞金が懸けられたよ。」という北村匠海演じる南雲の不穏なひと言から、息つく暇もなく坂本太郎（目黒）が、愛する家族と平穏な日常を守るため、命懸けで戦う圧巻の戦闘シーンが畳みかけられ、一気に物語の世界に引き込まれる特報映像。

坂本や朝倉シン（高橋文哉）・坂本葵（上戸彩）だけでなく、陸少糖（横田真悠）・平助（戸塚純貴）や、最強の殺し屋集団「ORDER」に所属する南雲（北村）・神々廻（八木勇征）・大佛（生見愛瑠）、そして×（読み方：スラー）一派として坂本の前に立ちはだかる鹿島（塩野瑛久）・勢羽（渡邊圭祐）、さらにはいまだ謎に包まれている×（読み方：スラー）もついに登場。原作の世界観を丁寧に作り上げた渾身の映像に注目だ。

さらに終盤には、坂本が何よりも大切にしている家族との、心温まるほっこりする日常の場面も映し出される。手に汗握る圧巻のアクションパートと、思わず微笑んでしまう平穏な日常パートという、対極にあるふたつの要素の絶妙な融合こそが『SAKAMOTO DAYS』の大きな魅力のひとつであり、メリハリの効いた、まさに本作らしい特報映像となっている。

■ムビチケ前売券販売決定

本作のムビチケ前売券が、2月6日より販売されることが決定した。解禁された時に大きな反響を呼んだティザービジュアルが、ムビチケ前売券となって登場する。

推定体重約140キロの“ふくよかな坂本”と、鋭い眼光でただならぬオーラを放つ“スマートな坂本”の二面性が描かれており、目黒扮するふたりの坂本が共存する特別デザインとなっている。詳細は、映画公式サイトまで。

メイン写真：ムビチケビジュアル

■映画情報

『SAKAMOTO DAYS』

4月29日（水・祝）全国公開

原作：鈴木祐斗『SAKAMOTO DAYS』（集英社『週刊少年ジャンプ』連載）

出演：目黒蓮 高橋文哉 上戸彩／横田真悠 戸塚純貴 塩野瑛久 渡邊圭祐／八木勇征 生見愛瑠／北村匠海

脚本・監督：福田雄一

配給： 東宝

(C)鈴木祐斗／集英社 (C)2026映画「SAKAMOTO DAYS」製作委員会

