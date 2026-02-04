AI企業間でも格差が拡大、エヌビディア決算は久々のサプライズか＜大山季之の米国株マーケット・ビュー＞
◆K・ウォーシュが新議長に指名、金融政策に自信を深めるFRB
1月30日、トランプ米大統領は、今年5月に任期が切れるパウエルFRB（米連邦準備制度理事会）議長の後任として、ケビン・ウォーシュ氏を指名した。同大統領は「利下げに前向きだと確信している」と述べ、かねて圧力をかけてきた利下げを後押しする人物だと評価する。一方でウォーシュ氏は、過去にタカ派的な言動でも知られ、金融政策の考え方はトランプ大統領と必ずしも一致しないとも伝えられている。
指名の翌日、株式市場はネガティブに反応した。年内2～3回の利下げを織り込みつつあった市場にとって、短期的には不確実性が増したという見方だろう。しかし、FRBの独立性という観点からみれば、意外に穏当な人選だったとも言える。少なくとも、世界の金融市場が懸念する「政権の意のままに中央銀行が動く」といった最悪のシナリオは、ひとまず遠のいたのだから。
では、なぜトランプ大統領とFRBの間に齟齬が生じるのか。それを理解するうえで、指名の前々日に行われたFOMC（米連邦公開市場委員会）の内容を改めて確認しておきたい。今回のFOMCでは、事前の予想通り利下げは見送られた。その背景にあるのは、足もとの米経済の底堅さだ。アトランタ連銀のGDPナウは依然4％という高い成長率を示し、労働市場にも失業率が急上昇する兆候は見られない。インフレもCPI（米消費者物価指数）を見る限り極端な悪化はなく、個人消費も堅調さを維持している。
加えて、パウエル議長の説明では、前四半期（2025年10-12月期）に生じた政府閉鎖の反動により今四半期（26年1-3月期）の米経済が「正常化」し、景気はむしろ底堅く推移する見込みだという。さらに4月からは、昨年7月に成立した、いわゆるOBBBA法案（「一つの大きく美しい法案」）による税還付がピークを迎え、消費を刺激することが期待される。こうした環境下では、利下げを急ぐ必要は乏しい。パウエル議長を含むFRBの多くの理事は、現行の金融政策運営に一定の自信を深めているのではないか。
会見で印象的だったのは、政権からの圧力に関する質問へのパウエル議長の応答である。「次の議長へのアドバイスはあるか」と問われ、「極力、政治には関わらないほうがいい。何より重要なのは、FRBの金融政策に説明を求めることができるのは、特定の人物ではなく米議会だけだという点をわきまえてほしい」と述べた。議会承認を経て正式に就任した場合、ウォーシュ氏がこの言葉をどう受け止め、どのように振る舞うのかが今後の焦点となる。
◆金より高いパフォーマンスの「防衛テック」セクター
政権との距離感はさておき、今回の会見でもう一つ注目したいのが、パウエル議長がAI（人工知能）に言及した点だ。米国の労働市場は「低賃金」「低解雇」「低採用」の状態が定着していると言われ、結果として賃金上昇が抑えられ、インフレの急伸を防いできた面がある。その背景として、AIによる生産性向上が寄与している可能性がある。これが議長の見解だ。
昨年来、AI企業は高いバリュエーションがたびたび論点となってきた。パウエル議長も、金融当局の責任者として、これまでAIに関して踏み込んだ評価を控え気味にしてきた印象がある。その人物が公式の場でAIの効果を認める発言をしたことは、結果的にAI関連の高い評価を一定程度正当化し得る、と受け止められても不思議ではない。
もっとも、AIと市場の"ハネムーン"はすでに過ぎた。AI関連の中でも勝ち組と負け組が分かれ始め、投資対象の選別は以前より重要になっている。AIに限らず、米国経済の二極化を「K字経済」と呼ぶ表現が定着してきたが、企業間でも「K字」化は確実に進行している。春から始まる税還付の本格化は、減税効果が相対的に大きい高額所得者層向けの製品・サービスに追い風となる一方、低中所得者向け企業への恩恵は限定的と見られている。