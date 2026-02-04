4日10時現在の日経平均株価は前日比706.28円（-1.29％）安の5万4014.38円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は876、値下がりは654、変わらずは64。



日経平均マイナス寄与度は148.41円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、アドテスト <6857>が114.98円、イビデン <4062>が96.47円、リクルート <6098>が65.68円、コナミＧ <9766>が45.63円と続いている。



プラス寄与度トップはフジクラ <5803>で、日経平均を25.24円押し上げている。次いでＫＤＤＩ <9433>が18.85円、ファナック <6954>が13.87円、トヨタ <7203>が12.53円、豊田通商 <8015>が10.33円と続く。



業種別では33業種中22業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、石油・石炭、鉱業、繊維と続く。値下がり上位にはその他製品、サービス、電気機器が並んでいる。



※10時0分4秒時点



株探ニュース

