大物グループのメンバーAが、一夜を共にした女性に対して行う奇妙な振る舞いが明かされた。

【映像】「大物グループA」芸人たちの予想

2月3日に放送された『クロナダル』（テレビ朝日系）では、安田大サーカス・クロちゃんとコロコロチキチキペッパーズ・ナダル、さらば青春の光らが、芸能界の裏事情を暴露し合う「イニシャルゴシップクイズ」に挑戦。そこでさらば青春の光・森田哲矢が、自身が持つ膨大なストックの中から「渾身のネタ」として、ある大物グループに所属する「A」に関するゴシップを披露した。

森田によれば、その人物は一夜を共にした女性に対し、別れ際に「必ずサングラスをあげる」という独自のルールを持っているという。さらに衝撃的なのは、女性が室内で寝入ってしまった際の対応である。森田は、その人物が先に帰宅する際、眠っている女性の顔にそっとサングラスをかけて残していくという驚きのエピソードを、ジェスチャーを交えて再現した。

この浮世離れした行動に対し、スタジオのナダルは「何がええねんそれ、ほんまに！」と猛烈にツッコミを入れ、クロちゃんも「怖い怖い怖い！」と絶叫。東ブクロが「キザなことする奴ってことですよね」と分析する中、森田はさらなる謎のヒントとして、その人物が帰宅する際は「Dで帰る」という不可解なキーワードを提示した。

あまりにキャラの立った「A」の正体を巡り、出演者たちが「俺もう1人しか思いつかん！」と色めき立つ中、番組は終了。最後まで視聴者の想像を掻き立てる展開となった。