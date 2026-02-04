アメリカ軍が中東地域で展開中の原子力空母に接近したイランのドローンを撃墜しました。こうした中、トランプ大統領は、イラン側が「交渉を望んでいる」との考えを示しています。

ホワイトハウス レビット報道官

「アメリカ中央軍はイランのドローンを撃墜しました。空母リンカーンに対し、攻撃的な行動をとっていました」

ホワイトハウスのレビット報道官は3日、FOXニュースの番組に出演し、イランに対する軍事的圧力として中東地域に派遣されているアメリカ軍の原子力空母「エイブラハム・リンカーン」に接近したイランのドローンを撃墜したと明らかにしました。

また、「兵士と装備を守るために適切かつ、必要な行動をとった」との報告を国防総省から受けたとしたうえで、核開発問題などをめぐって今週6日に予定されているアメリカとイランの高官協議は「予定通りに行われる」としています。

アメリカ トランプ大統領

「彼らは再び（アメリカの攻撃を受ける）同様の事態が起こることは望んでいないと思う。彼らは交渉を望んでいる。我々はいま、まさに交渉中だ」

こうした中、トランプ大統領は、イラン側は軍事衝突を望んでいないとの考えを示したうえで、核開発問題などをめぐる協議について「交渉が続けられている」と話しました。

一方で、6日に予定されている高官協議については詳細を明らかにしませんでした。