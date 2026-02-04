人気芸人CがドSセクシー女優Sを自宅に誘うも、「整形のダウンタイム中」という衝撃の理由で断られていたというゴシップが明かされた。

【映像】「セクシー女優Sと人気芸人C」芸人たちの予想

2月3日に放送された『クロナダル』（テレビ朝日系）では、安田大サーカス・クロちゃんとコロコロチキチキペッパーズ・ナダル、さらば青春の光、モグライダー・芝大輔らが、芸能界の裏事情を暴露し合う「イニシャルゴシップクイズ」に挑戦した。

「ゴシップ界の新星」として登場した、きっと君はくるさ・カルビが披露したのは、「ドSセクシー女優Sと人気芸人C」にまつわる最新の密会トラブルである。カルビによれば、ベテラン芸人Cが女優Sを強引に自宅へ誘い出し「致しませんか？」と迫ったが、女優Sは「整形のダウンタイム中なので本当に相手はできません」と、その誘いを一蹴したという。

この生々しい暴露に対し、芸能界屈指のゴシップ通であるさらば青春の光・森田哲矢が即座に反応。「ドS……ちょっと前のレジェンド？」「俺は痴女物結構見るから知ってるけど」と自身の知識を総動員してガチ推理を展開した。カルビから「女優Sはレジェンドと言われる現役」「芸人Cはまあまあベテラン」という追加ヒントが引き出されると、スタジオは「その女優と芸人って……」と特定を急ぐ熱気に包まれた。