算法案に署名するトランプ大統領＝3日、米ホワイトハウスの大統領執務室/Alex Brandon/AP

（CNN）トランプ米大統領は3日、政府機関再開に向けた予算法案に署名した。

トランプ氏は大統領執務室で、連邦政府を直ちに再開し、会計年度の残り期間の大半の業務に資金を提供する法案に署名できることを大変うれしく思うと語った。

署名により、3日間続いた一部政府機関の閉鎖は終了した。重要な省庁の多くに予算があてられる一方、国土安全保障省については2週間後に再び資金切れの期限を迎えることになる。

米下院は同日、2026会計年度（25年10月〜26年9月）予算案の修正案を可決していた。

トランプ氏と共和党指導部は政府機関閉鎖の長期化を回避すべく、同党議員に修正案の支持を強く働きかけていた。昨秋は政府閉鎖が43日間にも及び、大きな混乱を招いた。

今回の可決はトランプ氏とジョンソン下院議長にとって、苦戦した末の勝利となった。両氏は予算案から国土安全保障省分を切り離してつなぎ予算とし、保守派が優先する事項の一部を排除するなど一定の歩み寄りをみせた。

ただし、国土安全保障省の予算関連では、ミネソタ州で移民の取り締まりに抗議する市民2人が移民税関捜査局（ICE）の捜査官に殺害された事件を受けて、民主党がICEの政策と手法の変更を求める方針を明らかにしており、今後難しい局面が予想される。