【イタリア・ミラノ３日（日本時間４日）発】心配はいらないようだ。スピードスケートのミラノ・コルティナ五輪代表が試合会場で練習を行い、女子の佐藤綾乃（２９＝ＡＮＡ）は「どんな形の五輪でも楽しむことが大前提。とにかく悔いのないように」と決意を語った。

今回が３度目の五輪となる佐藤は、団体追い抜き（パシュート）で２０１８年平昌五輪金メダル、２２年北京五輪銀メダルに大きく貢献。女王奪還を目指す今大会は、佐藤、エース・高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）、堀川桃香（富士急行）、野明花菜（立大）の４選手で挑む構え。佐藤は「人一倍金メダルを取りたいという思いが強い」と力を込めた。

試合会場は展示場につくられた仮設リンク。１日の練習時には女子の吉田雪乃（寿広）らがリンクの状態について不安を口にする場面もあった。ある選手は「ボコボコしているとか、うねうねしていると聞いたので心配です」と語っていたが、この日の練習ではパシュートメンバーがそろってリンクに関して前向きな言葉を残した。

試合会場で初めて滑った佐藤は「心と体と準備をして練習に挑んだけど、みんなが言うよりもガタガタと音がするようなことは、滑っている時はそんなに感じなかった。これはすごくポジティブに捉えることができると思った。出だしとしては好調なのかなと感じた」と充実の表情。２大会ぶりの団体追い抜き金メダルへ、つかみはばっちりだ。