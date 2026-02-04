女優の土屋太鳳が姉で「ミス・ジャパン２０１９」グランプリの土屋炎伽（ほのか）さんと姉妹ショットを披露した。

３日に３１歳の誕生日を迎えた太鳳。インスタグラムで「スノームーンの夜が明けて、節分の日となりました そしておかげさまで私は３１歳になることが出来ました たくさんの方々に本当に本当に本当に、ありがとうございます」と思いをつづった。

その上で「２０２５年に引き続き豊川稲荷東京別院節分会での節分会に姉と一緒に参加させていただくことが出来て、最高にあったかいパワーをいただきました 感謝の気持ちでいっぱいです」と伝え、「まずは、節分会での姉との写真を いつも守ってくれている大切な大好きな姉と一緒に福を呼ぶことが出来て本当に嬉しいです…」と姉との写真をアップ。

社会人アメリカンフットボール「Ｘリーグ」の「ブルーサンダース」チアリーディングチームとしても活躍する炎伽さん。美ぼうの姉妹にフォロワーは「炎伽さんと太鳳ちゃん凄（すご）くお綺麗」「お２人ともとってもお美しいです」「美人姉妹」「姉妹ショット可愛いすぎる」「似ているね」とうっとり。２０２３年には「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ」の片寄涼太との結婚、第１子の出産を発表している太鳳に「美しいママ」と見ほれた。