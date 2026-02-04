99歳・石井ふく子氏が演出『明日の幸福』上演へ、新派＆松竹新喜劇、看板俳優が共演 高島礼子＆三田村邦彦ら出演【コメントあり】
松竹は5月9日から19日まで、東京・新橋演舞場で「新派・松竹新喜劇 合同喜劇公演」と題して、松竹新喜劇から『お種と仙太郎』、新派から『明日の幸福』を2本立てで上演する。4日に発表した。
【写真】落ち着いた着物姿…三田村邦彦と夫婦役を演じる高島礼子
この公演では、明治・大正・昭和の日本人を丹念に描き続け、2026年で創始138年を迎える新派（明治から続く、庶民の情緒や哀歓を写実的に描いてきた劇団）と、明治時代にルーツを持ち、劇団創設78年となる松竹新喜劇（笑いと人情を大切に、長きに渡り関西の笑いをリードしてきた劇団）という歴史を持つ二大劇団が、2019年以来7年ぶりに夢の競演を果たす。
『お種と仙太郎』の初演は、昭和18（1943）年に松竹家庭劇によって上演された。題名は『おうむ茶屋』で、現代劇として上演され、お岩を浪花千栄子が演じた。松竹新喜劇での公演は、昭和25（1950）年、大阪・中座での興行が最初で、昭和42（1967）年には時代劇に脚色され、藤山寛美が若旦那・新二郎を務めた。初めて藤山寛美がお岩に挑戦し、大好評を得たのが昭和54（1979）年7月新橋演舞場での公演で、それ以降、いくども舞台にかけられてきた傑作喜劇。
息子夫婦の仲の良さをうらやむあまり、嫁をいびる姑・お岩の姿は、いつの世も変わらぬ人情喜劇の真髄。姑・嫁・息子の三者が絡み合う「三位一体」の笑いの中に、さまざまな形の愛情が盛り込まれている 。今回は、ゲストの久本雅美が姑・お岩に挑む。また、初演の『おうむ茶屋』の通り、お岩の嫁いびりをそのまま真似て、お岩の心を入れ替えさせる御寮人・おせいには、新派の看板女優・波乃久里子が出演。さらに、新喜劇の新体制を担う藤山扇治郎、渋谷天笑、曽我廼家一蝶、曽我廼家いろは、曽我廼家桃太郎ら松竹新喜劇の俳優たちと、新派の俳優による劇団の枠を超えた豪華な顔合わせが実現する。
『明日の幸福』は、昭和29（1954）年に初演されて以来、何度も再演を重ねている、新派では珍しい喜劇作品。“ホームドラマの金字塔”ともいえる作品を、“ホームドラマの名手”で今年、御年百歳を迎える石井ふく子氏が手掛ける記念の舞台となる。
三世代同居という複雑な家庭の中で、親と子、夫と妻、嫁と姑が抱える確執を、家宝とされる埴輪をきっかけに乗り越え、家族の絆を取り戻して行く姿をコメディタッチで描いた名作です。熟年世代の夫婦は、新派の水谷八重子と松竹新喜劇の渋谷天外が共演。東西の劇団の看板俳優が作品の枠を超えて一つの家族を演じることで、新たな化学反応を生み出します。さらに、中年夫婦をゲストの高島礼子・三田村邦彦が演じるなど、豪華な顔ぶれで時代を超えて心に響く家族の物語を届ける。
そしてこのたび、メインビジュアルが解禁された。高島、久本、三田村らゲスト出演の3人は本ビジュアル作成にあたって新規撮りおろし。『明日の幸福』スチール撮影時には石井氏が立ち会った。
【コメントあり】
■高島礼子
＜オファーをいただいて＞
「ぜひやらせていただきたい」と、迷う余地などは全くございませんでした。新派の皆さま、そして松竹新喜劇の皆さまとも共演の経験がございませんでしたので、とにかく「挑戦させていただけるのであれば」という思いで胸がいっぱいでした。今回、非常に楽しみにしていることがたくさんございます。昨年も石井ふく子先生の作品『かたき同士』に出演させていただきましたが、今年もこうして再び出演の機会をいただけることは、この上ない光栄でございます。今はただ、お客様に心から楽しんでいただけるよう、精一杯努めることだけを考えております。
＜お客様へのメッセージ＞本当にお客さまあっての舞台だと思います。足を運んでくださったお客さまが、笑顔になっていただけるように頑張りますので、ぜひ劇場に遊びに来ていただけたら光栄です。お待ちしております。
■久本雅美
＜オファーをいただいて＞
松竹新喜劇、新派のお芝居に出られるというのは本当に光栄でうれしいですし、また、新たな挑戦もできると思いドキドキわくわくしてめっちゃうれしかったです。新しく一緒にお芝居をさせていただける高島さんや、三田村さん、そして重鎮の方々。水谷さんや、波乃さんに胸をお借りして、一緒にお芝居を作り上げていけるなんていうのは本当にすごい経験ですし、またすごく勉強になります。諸先輩たちとお芝居を学ばせていただきたいという思いで今いっぱいです。
＜お客様へのメッセージ＞
両作品ともとっても面白いお芝居ですので、どう皆さんとのやり取りで化学反応を起こせるのか。また私も、どうやって皆様に喜んでいただけるか、またお役に立てる役を演じることができるのか、自分でもしっかり精進して参りますのでぜひ笑いに来てください。そしてまた、癒されに来ていただければ、ほっとしていただければうれしいなと思っています。懸命に演じますので、よろしくお願いいたします。劇場でお待ちしております。
■三田村邦彦
＜オファーをいただいて＞
新派の水谷八重子さんと20年ぶりぐらいにご一緒するのではないかと思いまして、まずそれが一番最初に頭に浮かんだうれしかったことでした。新派の方たちも松竹新喜劇の方たちも舞台の場数が多いのですごく勉強になることがたくさんありまして楽しかったです。それを今度、合同でございますからこんなに楽しいことはないだろうと思い二つ返事で、よろしくお願いしますという思いでした。公演期間が短いのが残念でございますが、こんなに豪華な新派の方たちと新喜劇の方たちですから、1ヶ月べたにやってもよろしいのではないかなと思うぐらいです。大変楽しくできるのではと思っております。
＜お客様へのメッセージ＞
今回セリフ劇ですから、台本にあまり書かれていないことを舞台に立ってセリフの行間ですとか、そのテンポ、セリフの速さだとか、そういったことを考えながら、稽古をしたいなと思っております。とにかくナチュラルに、演じさせていただきたいなと思っております。ぜひ劇場まで足をお運びください。お待ちしております。
