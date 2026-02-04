山下智久『神の雫』シーズン2、禁断のテイスティング映像解禁 原作者は「シャトー・ラフィット1870年」と絶賛
俳優の山下智久が初プロデュースを手がけるドラマシリーズ『神の雫／Drops of God』シーズン2の第2話より、禁じられた品種のワインを巡るテイスティングシーンの映像と場面写真が解禁された。本作は、動画配信サービス「Hulu」にて国内独占配信中（毎週金曜新エピソード更新／全8話）。
【動画】禁じられた品種のワインのテイスティングシーン（本編映像）
本作は、世界中で愛され日本のワインブームをけん引した同名人気漫画（作：亜樹直、画：オキモト・シュウ／講談社）を原作に、神咲雫の役柄をフランス人女性カミーユへ大胆に置き換え、山下演じるワイン評論家・遠峰一青を新たな主人公に加えて描いたドラマ。2023年に配信が始まると世界的な評価を獲得し、24年11月には「国際エミー賞」連続ドラマ部門を受賞する快挙を達成した。
シーズン1の舞台は、世界的ワインの権威アレクサンドル・レジェの死後、彼が遺した総額160億円に及ぶ莫大なワインコレクションの相続争い。遺言により、娘のカミーユと弟子の一青が、国境を越えた三つの対決に挑んだ。
シーズン2では、伝説の権威アレクサンドル・レジェが生涯をかけてもたどり着けなかった“世界最高のワイン”の起源を求め、一青とカミーユが自らの人生と向き合う過酷な試練に直面する。
第2話では、謎のワインにまつわる重要な手がかりを求め、時間との戦いに挑むカミーユ。そして、一青は死を間近にした体験の後遺症に苦しんでいた。新たな手がかりをたどる中で2人の緊張は高まり、ついにカミーユは重大な決断を迫られることに。解禁された本編映像では、机上に数えきれないほどのワインを並べ、禁じられた品種のワインのテイスティングシーンを見ることができる。
また原作者・亜樹直は、「原作を愛しているファンに向けて、ドラマだからこそ味わえる【未知の驚き】を、あえてワインの味わいに例えてください」という依頼に、次のようなコメントを寄せている。
■原作者：亜樹直のコメント
遠峰一青と雫（ドラマではカミーユ）が、しのぎを削りながらも力を合わせて「幻のワイン」を求めていくシーズン２は、ドラマだからこそ味わえるダイナミズムに溢れています。世界中を飛び回る二人の物語は、永遠に続く気さえします。ワインに例えるなら、私たちが味わう幸運を得たシャトー・ラフィット1870年。その不死身とも思える生命力は、人間の寿命を遥かに超えて生き抜いてきた『永遠』そのものでした。ドラマを観ながら、その躍動感と永遠性をぜひお楽しみください。
【動画】禁じられた品種のワインのテイスティングシーン（本編映像）
本作は、世界中で愛され日本のワインブームをけん引した同名人気漫画（作：亜樹直、画：オキモト・シュウ／講談社）を原作に、神咲雫の役柄をフランス人女性カミーユへ大胆に置き換え、山下演じるワイン評論家・遠峰一青を新たな主人公に加えて描いたドラマ。2023年に配信が始まると世界的な評価を獲得し、24年11月には「国際エミー賞」連続ドラマ部門を受賞する快挙を達成した。
シーズン2では、伝説の権威アレクサンドル・レジェが生涯をかけてもたどり着けなかった“世界最高のワイン”の起源を求め、一青とカミーユが自らの人生と向き合う過酷な試練に直面する。
第2話では、謎のワインにまつわる重要な手がかりを求め、時間との戦いに挑むカミーユ。そして、一青は死を間近にした体験の後遺症に苦しんでいた。新たな手がかりをたどる中で2人の緊張は高まり、ついにカミーユは重大な決断を迫られることに。解禁された本編映像では、机上に数えきれないほどのワインを並べ、禁じられた品種のワインのテイスティングシーンを見ることができる。
また原作者・亜樹直は、「原作を愛しているファンに向けて、ドラマだからこそ味わえる【未知の驚き】を、あえてワインの味わいに例えてください」という依頼に、次のようなコメントを寄せている。
■原作者：亜樹直のコメント
遠峰一青と雫（ドラマではカミーユ）が、しのぎを削りながらも力を合わせて「幻のワイン」を求めていくシーズン２は、ドラマだからこそ味わえるダイナミズムに溢れています。世界中を飛び回る二人の物語は、永遠に続く気さえします。ワインに例えるなら、私たちが味わう幸運を得たシャトー・ラフィット1870年。その不死身とも思える生命力は、人間の寿命を遥かに超えて生き抜いてきた『永遠』そのものでした。ドラマを観ながら、その躍動感と永遠性をぜひお楽しみください。