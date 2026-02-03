とちぎテレビ

サッカーＪリーグの百年構想リーグが２月７日に各地で開幕します。今シーズンＪ２に昇格した栃木シティは、７日にホームで開幕戦を行い、新たなステージでの挑戦がスタートします。チームを率いて５年目となる今矢直城監督に、今シーズンのチームの戦いやリーグ戦への抱負を聞きました。

サッカーＪリーグの栃木シティは、昨シーズンＪ３に参入した１年目に、２３勝８分け７敗の成績で優勝を成し遂げ、栃木県勢として初めてＪリーグのタイトルを手にしました。２０２３年シーズンに、関東１部リーグで全国地域チャンピオンズリーグに優勝し、日本フットボールリーグＪＦＬに昇格すると、翌年のシーズンにＪＦＬ優勝、さらに去年のシーズンにＪ３を１年目で制し、Ｊ２まで３シーズン連続で優勝というスピード昇格を成し遂げました。

Ｊリーグは今シーズンから秋冬制に移行するため、開幕は８月になります。そのため、２月から６月までＪ２とＪ３の４０チームを４組に分けて争う、特別大会の「Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ」が開催されます。

栃木シティは東Ａ組で、Ｊ２に降格した湘南や横浜ＦＣ、それに栃木ＳＣなど１０チームと、地域リーグラウンドを１８試合行います。今矢監督は昇格や降格のない特殊なリーグでそれぞれのチームによって思惑が異なると分析します。

今シーズンのチームは、Ｊ２初年度での優勝、Ｊ１昇格に向けて新たに１１人の選手が加わり２９人で戦います。今矢監督はＪ２というステージを戦い抜くためには、よりレベルを上げていかなくてはならず、そのためにチーム編成もアップさせるためといいます。

中でもファンを驚かせ期待を膨らませているのが、元スウェーデン代表でＪ１の浦和レッズなどでもプレーした、フォワードのダヴィド・モーベルグ選手の加入です。

ほかに、元日本代表フォワードの鈴木武蔵選手をはじめ、Ｊ１のクラブから多くの選手が新加入しました。さらに、益子町出身の西谷和希選手、宇都宮市出身の小池裕太選手、佐野市出身の小竹知恩選手の３人の県内出身の選手も加わり、県内出身者は４人となりました。

栃木シティが掲げているのは「アタッキングフットボール」。ハイプレスと奪ったボールを素早くつなぎ、攻撃だけでなく守備面でも主導権を握る、超攻撃的サッカーです。今矢監督は「来てくれた人に普段では味わえない、心を動かすようなエキサイティングな試合を見てもらうために、常に攻撃的に積極的にプレーすることだと思っている」と意気込みます。

栃木シティの挑戦のスタートとなる開幕戦は、２月７日にホームのシティフットボールステーションで、ベガルタ仙台と対戦します。