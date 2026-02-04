ジャンプスクエア人気作『極楽街』新宿と渋谷に広告掲出 6種のポスター展開
「ジャンプスクエア」にて連載中の漫画『極楽街』（著：佐乃夕斗）のコミックス第6巻が、２月４日に発売された。これを記念して、屋外広告を渋谷と新宿の2ヶ所に展開された。
【画像】新宿＆渋谷に掲出された『極楽街』大型広告
血の繋がりがなくても家族のような関係を築いていくキャラクターたちを描く本作にちなんで、「そのつながりを、家族と呼びたい。」というコピーとともに、主人公アルマとタオ、対禍機関「蛇穴」に所属するネイ、ヨキ＆ダラ、マガである夜、うつろの、各キャラクターの家族観を表現した、計6種のポスターを制作。新宿は新宿駅新南口改札内に掲出。渋谷は街中９ヶ所にポスターを掲出し、渋谷の街をジャックする。
◆交通広告概要
＜新宿／掲出情報＞
・期間：2026年2月２日(月)〜2026年2月８日(日)
・場所：JR東日本 新宿駅 新南口改札内
＜渋谷／掲出情報＞
・期間：2026年2月4日(水)〜2026年2月10日(火)
・場所：SHIBUYA WILD POSTING （東京都渋谷区内）
【掲出先住所】
・渋谷区渋谷１丁目２３−１６
・渋谷区渋谷１丁目２３−１８
・渋谷区宇田川町３６−１８
・渋谷区宇田川町１０−４
・渋谷区宇田川町３１−２
・渋谷区宇田川町３４−１
・渋谷区宇田川町２３−５
