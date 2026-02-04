「止まりなさい！」奪った17トンの重機で警察官に向け暴走…パトカーに乗り上げ　殺人未遂容疑で男逮捕　アメリカ

アメリカ・ネバダ州で、男が重機を奪い、暴走する一部始終がカメラに捉えられた。男は警察官の警告にも従わず、最終的にはパトカーに乗り上げて停止した。

重機で暴走…警察に“突進”も

アメリカ・ネバダ州で撮影されたのは、重機で“暴走男”確保までの一部始終だ。

フェンスを乗り越える男の目的は巨大な重機。乗り込むとフェンスを破壊し、暴走を開始した。パトカーが駆けつけると、まさかの事態に発展した。

駆けつけた警察官のボディーカメラ映像では、当初、重機は反対方向を向いていたが、警察官に気がつくと、体当たりしようと向かってきた。

警察官の「止まりなさい！」という警告も聞かず、重さ17tを越える車体は執拗に狙ってくる。

さらに「止まりなさい！」と繰り返し警告し、警察官が発砲すると、重機は狙いをパトカーに変えて突進してきた。

パトカーを押しつぶすが、乗り上げた所で動けなくなり、暴走もここまで。

男は警察官たちに引きずり出され、身柄を拘束された。

今回の暴走で、警察官2人がケガをした。暴走男は凶器を使用した殺人未遂などで起訴されたという。

（「イット！」 1月30日放送より）