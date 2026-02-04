元NHKアナウンサーの中川安奈（32）が3日、自身がパーソナリティーを務めるInterFMのポッドキャスト番組「修羅shushushu」の公式インスタグラムに登場。ボディーラインが浮き出る服をめぐっての悩みを明かした。

同番組は中川とタレント鈴木紗理奈（48）がパーソナリティーを務め、仕事、家庭、恋愛など、現代の女性が直面する“修羅（修羅場）”をテーマに、さまざまな悩みを持つ女性を応援している。

今回は中川から切り出した。番組の切り抜き動画には「ネット記事の炎上問題 ボディーラインが出る服を着たら…」とのテロップがあった。「ボディーラインが出る服とかノースリーブとか、そういうのが大好きで。女を武器にしてとか。スタイルを見せつける感じが本当に無理でと。こういう人がいるから、ルッキズムがどんどん社会の中で浸透していっちゃうんだ、みたいなことを書かれたりもするんですよ」と明かした。

鈴木から「普通にボディーラインが出る服が好きですって言ったらあかんの？」と聞かれると、中川は「それを言ってみようかなと思ったこともあるけど、それで収まる感じではないから…ムズい、本当に」としみじみ語った。

鈴木は「一点突破で行った方がいいよ。それも私の魅力の1つですって」と助言した上で、ボディーラインが浮き出るニットを着ていた中川の胸元に目線を送ると「え…、うらやましい」と本音を語った。