ガールズグループBLACKPINKのLISA（リサ、28）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。香港公演での様子を投稿した。

「BLACKPINKツアー香港公演フィナーレ！ この思い出深いツアーを実現させてくれたツアーチーム全員に感謝します。皆さんの努力と尽力なしには、こんな素晴らしい結果にはなりませんでした 一人ひとり、心から感謝しています。よくやった！！ やり遂げたぞ！！」とつづり、ステージ衣装などを公開。真っ白なホットパンツのヘソ出しルックや、黒と赤のレオタード風、腰のくびれ部分が大胆に露出されたシルバーの衣装など、抜群のスタイルや脚線美際立つショットをアップした。

さらに「二次会で会いましょう」と記し、黒のチューブトップにレギンスのようなパンツスタイルの自撮りオフショットも公開した。テキーラなどを飲んで盛り上がったことも伝えた。

ファンやフォロワーからも「驚くほど美しい」「可愛すぎる」「美の女王」「プリンセス」「ゴージャス」「バディ・プリティ」「誇り」「最高のKPOPアーティスト」などのコメントが寄せられている。