米専門局「ＭＬＢネットワーク」は３日（日本時間４日）、ポジション別の選手ランキングで右翼手のトップ１０を発表し、カブス・鈴木誠也外野手（３１）が７位に選ばれた。ＭＶＰ３度、通算４０４本塁打を誇るＭ・トラウト外野手（３４、エンゼルス）は９位で、和製大砲が上回った。

渡米４年目の昨季は１５１試合で打率２割４分５厘、３２本塁打、１０３打点。日本人選手としては松井秀喜（ヤンキース）、大谷翔平（エンゼルス、ドジャース）に次いで３人目のシーズン３０本塁打、１００打点に到達し、最強の日本人右打者であることを証明した。後半戦に入って失速したものの、レギュラーシーズン最終盤から初出場となったポストシーズンにかけて５試合連続アーチをかけるなど大爆発。さらなる飛躍を予感させた。

３月に行われるＷＢＣでも大谷とともに日本の主砲として期待が大きく、本人も「前回（２３年）出られなかった悔しさもあり、今年は出場できるようにしっかり体をつくっていきます。みんなで日本を背負って戦えることを光栄に思います。チームのため、そして日本のために全力で頑張ります」と直前に故障して出場を辞退した２３年大会の雪辱に燃えている。

同局による右翼手トップ１０は以下の通り。

〈１〉ジャッジ（ヤンキース）

〈２〉ソト（メッツ）

〈３〉タッカー（ドジャース）

〈４〉キャロル（Ｄバックス）

〈５〉アクーニャ（ブレーブス）

〈６〉タティス（パドレス）

〈７〉鈴木誠也（カブス）

〈８〉スプリンガー（ブルージェイズ）

〈９〉トラウト（エンゼルス）

〈１０〉アブレイユ（Ｒソックス）