アンジャッシュの児嶋一哉が４日、日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」で、東京都が出している「東京アプリ」に登録しようとしたところ、ポイント登録ができず「おじさんはパニック」と嘆いた。

この日は東京都の公式アプリ「東京アプリ」について特集。２日から登録が始まり、１５歳以上の都民を対象に１万１０００ポイントが付与され、ポイントはｄポイントなど民間のポイントにも還元できるという。申し込みはアプリを起動し、マイナンバーで本人確認をし、ポイントを申し込む…で可能だと説明された。

これに児嶋は「たまたま昨日、１万１０００ポイントくれるっていうからやって、マイナンバーカードやったりしたら『大変混んでいるので４月、５月まで混んでます』って出て」といい、スタジオは「えー！」とビックリの声。

児嶋はいろいろやってみたが、結局ポイントが付与されず。「でも、今日マネジャーさんが『できますよ』って。デジタル認証アプリっていうのも落とさないと、１万１０００ポイント入らないって。ちょっとややこしいの」と話した。

黒田みゆアナは「そう、そちらをインストールして、マイナンバーで個人確認した後、もう一回東京都のアプリに戻って申請を行うと、ポイントがもらえる」と説明。児嶋は「ってことなんだね。もうおじさんはパニックです。なんでいかないんだろうって」と困惑の表情。南海キャンディーズ・山里亮太も「ぼくも登録してるけど、ポイント入ってこない」といい、児嶋は「同じだよ」と声かけしていた。