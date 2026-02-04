「手パァにして」とお願いしたら…“驚きの行動”をする猫に、SNSでは大絶賛の声があがっている。

【映像】手をパーにする瞬間（実際の映像）

甘えん坊な性格のラガマフィンのつきみくん（3歳）。肉球の間から伸びた毛をバリカンでお手入れ。飼い主（@____tukimineko）から「ちょっと手パァにして」と言われると…手をパーにしてカットしやすくしてくれた。これには飼い主も「天才かと思った」と驚愕。人間の言葉を理解しているのか。素直にパーしてくれる姿が可愛すぎる。

飼い主も怒ったところを見たことがないという、とても優しいつきみくん。ところが「好きが故に構いすぎる」というパパのことはちょっと苦手だったんだそう。それでも年末年始に一緒に過ごす時間が増えたことで仲良くなったんだとか。

抱っこしながら作業をしていた飼い主も「パァしてくれる姿が可愛すぎて本当はバリカンどころじゃなかった」と話している。

動画を見た人からは「さすがに天才すぎるだろ」「たんぽぽ咲いたみたいでかわいい」「これは確実に理解してる！」などのコメントが寄せられている。

（『ABEMA Morning』より）