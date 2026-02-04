公益財団法人日本尊厳死協会は、2026年1月、協会の情報提供サイト『小さな灯台プロジェクト』で、尊厳死協会の会員・非会員を問わず誰でも参加できる新しい発信の場として「投稿ひろば」ページを開設した

【図】小さな灯台プロジェクトのサイトには多くの声が

看取りのエピソード538例

公益財団法人日本尊厳死協会は、リビング・ウイル Living Will（人生の最終段階における事前指示書）の普及啓発を行っている団体。

日本尊厳死協会内のサイト『小さな灯台プロジェクト』は終末期医療の選択と意思決定のために役に立つ情報を提供するため、2020年に発足した。

サイト上では、リビング・ウイルを用いた看取りをした会員遺族の体験エピソードを、終末期医療の経験豊富な看護師たちによる協会コメントを添え「看取りのエピソード」として公開しており、その紹介例は2025年12月で538例にのぼる。

看取りや終末期医療について、経験を分かちあえる場に

日本尊厳死協会は今回のページ開設について

「人生の最終段階における終末期医療は、誰もが多くを語らないけれど、誰もが直面する大切な問題です。終末期医療における選択肢を知ること、本音を語ること、それが後悔のない決断への第一歩になります。 「投稿ひろば」が情報の橋渡し役となって、皆様の貴重な体験を社会に受け継いでいきます。 さらに2026年11月25日〜28日に開催される国際大会「日本尊厳死協会創立50周年記念 第26回尊厳死協会世界連盟・東京大会」やリビング・ウィルの法制化に向けた後押しとしても、皆様の声を活かしていきたいと考えています。 次世代に 「知らなかった後悔」 「言えなかった後悔」を減らしていくために、医療・介護・福祉従事者の方も、家族も、そして本人も、誰もが納得のできる選択肢を増やすために、ご意見やご感想、体験談、医療介護現場での葛藤、家族として感じたことなどをぜひご投稿ください。 ともに考え、社会に新しいムーブメントを生み出していきましょう。」

と発表している。



「投稿ひろば」のページ

初回のテーマは《Time limited trial（お試し期間）》

「投稿ひろば」では、毎回テーマを設定し、それに関する簡単な「アンケート」と「投稿」を募集する。

初回のテーマは『《Time limited trial（お試し期間）》〜「人工呼吸器」「胃ろう」「気管切開」「人工透析」などの体験を通して〜』。

《time limited trial（お試し期間）》とは、集中救命治療を含む治療を一定の期間行ってみて、その効果を見極める手法のこと。つまり、やってみて、期待どおりの成果が得られなければ中止できるという、お試し期間だ。

多くの人が終末医療で感じる葛藤の背景にある「一度始めたらやめられないのでは」という不安に対して、一つの解決の糸口となる《time limited trial（お試し期間）》という考え方。

これは同時に医師や看護師にとっても、「本人や家族が望まない治療を続けている」という葛藤を減らす助けになると考えられる。

《time limited trial（お試し期間）》の導入を積極的に検討する医療従事者も、近年は少しずつ増えてきているという。この方法をテーマに、自分の意見や経験を投稿してみることで、終末医療について考えるきっかけになるのではないだろうか。