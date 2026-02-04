センスがいいと思う「静岡県のお土産」ランキング！ 2位「治一郎のバームクーヘン」を抑えた1位は？【2026年調査】
心がはずむようなお土産には、贈り主の確かなセンスがにじみ出ます。定番の安心感はもちろん、素材の質や職人の手仕事、心ときめくパッケージ。細部にまでこだわりが宿る逸品は、手渡す瞬間の会話さえも特別なものにしてくれるはずです。
All About ニュース編集部では、2026年1月27〜28日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「センスがいいお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、センスがいいと思う「静岡県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「自分で買うにはやや高めで、見た目も綺麗で美味しい」（20代女性／茨城県）、「単純に美味しい。これを贈ろうと考えてくれるだけでセンスを感じる」（50代女性／その他）、「老若男女に喜んでもらえる気がします」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
回答者からは「定番だからって避けることはない。だって1番美味しいから」（20代女性／東京都）、「静岡といえばうなぎパイ！定番でハズレなし！という感じがします」（40代女性／山口県）、「サクサクとした食感とバターの風味が特徴のパイで、静岡土産の代名詞ともいえるので」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：治一郎のバームクーヘン（治一郎）／67票2位にランクインしたのは、「治一郎のバームクーヘン」です。ケーキと見紛うほどのしっとり滑らかな生地は、熟練の職人がつきっきりで焼き上げる丁寧な仕事のたまものです。上品な甘さと卵のコクが引き立つ味わいは、大切な方への手土産として「絶対に外さない一品」として高い支持を得ています。
1位：うなぎパイ（春華堂）／77票堂々の1位に輝いたのは、浜松の名産として不動の人気を誇る春華堂の「うなぎパイ」です。厳選された小麦粉やバター、そして隠し味のガーリックが絶妙に調和した秘伝のタレを塗り重ね、熟練の職人が手作りするパイ菓子。サクッとした軽い食感と香ばしさは、一度食べると忘れられない味わいです。
