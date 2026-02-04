「めっちゃ嬉しい。どうしよう」喜びダダ漏れ！ なでしこコンビと朝ドラ人気俳優の“神コラボ”に反響「照れ照れしてて可愛い」「オタクが歓喜」
マンチェスター・シティは２月４日、日本語版公式Xを更新。女子チームに所属するなでしこジャパンの長谷川唯と藤野あおばが、日本の人気俳優・萩原利久さんと対面した様子を動画で公開し、反響を呼んでいる。
動画はシティの練習場を訪れた萩原さんを、長谷川と藤野が迎える場面からスタート。長谷川が「シティが好きなんですよね」と声をかけると、藤野も「いつもテレビで拝見してます」と続け、和やかな雰囲気で会話が弾む。これに対し萩原さんは「めっちゃ嬉しい。どうしよう。こういうのパニックになっちゃう」と素直な喜びを表現。終始笑顔のまま、最後には３人で記念撮影を行なう様子まで収められていた。
映画『ミステリと言う勿れ』やNHK朝ドラ『おむすび』など、人気作に出演する萩原さんは、以前からシティの熱心なファンとしても知られている。１月26日にはインスタグラムで、本拠地エティハド・スタジアムの前で手を広げた写真が公開され、現地訪問を報告していた。
今回のなでしこコンビとの共演動画には、「素敵な動画ありがとうございます」「利久くんとあおばちゃんが照れ照れしてて可愛い」「とってもよき笑顔」「興奮してちょっとパニックになってるのが伝わる」「オタクが歓喜してるの図」「プライベート？お仕事？」など、多くのコメントが寄せられている。
シティ愛がつないだ、ジャンルを超えた貴重な交流に、ファンの注目が集まっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本人俳優がパニック！シティのなでしこコンビと対面！
