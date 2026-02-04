琉球風水では朝起きてベッドから出たらまずトイレに行くようアドバイスする理由とは？【琉球風水志シウマの不運ゼロ生活】

朝起きて布団から出たらトイレで悪い気を流すのが不運を減らしていくコツ

琉球風水ではベッドから出たらまずトイレに行くようアドバイスする

皆さんは、朝起きたら最初に何をしますか？琉球風水では、ベッドから出たらまずトイレに行くようアドバイスします。トイレは排泄物を流すだけでなく、悪い気を流す場所でもあります。尿意があってもなくても、目が覚めたらトイレへ直行し、夜の間に身体に溜まった悪い気を出しましょう。尿意がなければ手を洗うだけでもかまいません。

次にすることは、一度ベッドに戻って寝具を整えることです。寝ているときの身体は無防備で、「魔」が入りやすいもの。このことから、琉球風水では、寝具には夜の間に陰のエネルギーがこもると考えます。布団やシーツをきちんと整えて、陰のエネルギーを放出しましょう。除菌スプレーなどを使えば完璧です。

そして、このタイミングで寝間着から部屋着に着替えることをおすすめします。ひと手間かかることではあるのですが、着替えることで身体が目覚め、オンオフの切り替えになるのです。

次はうがいです。寝ている間に口内に菌が溜まり、気も滞っています。うがいで悪い気を吐き出して口回りを整えましょう。私は緑茶でのうがいを習慣にしています。カテキンの作用で口内がすっきりするのでお試しを。

【出典】『不運ゼロ生活』著：琉球風水志 シウマ