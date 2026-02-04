ドル円理論価格 1ドル＝154.89円（前日比+0.41円）
ドル円理論価格 1ドル＝154.89円（前日比+0.41円）
割高ゾーン：155.92より上
現値：155.88
割安ゾーン：153.86より下
過去5営業日の理論価格
2026/02/03 154.47
2026/02/02 155.27
2026/01/30 155.35
2026/01/29 155.18
2026/01/28 156.55
（注）ドル円理論価格とは？
Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。
