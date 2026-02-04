粉雪の舞う１月２０日、群馬県沼田市佐山町の中山間地域を見て回った地元猟友会の田村彦一さん（７１）は、「昨年１２月中旬まで毎日のように見回りをしたが、この辺のクマは冬眠したようだ」と話した。

営むリンゴ農園のすぐ近くには、相次ぐクマの出没情報を受けて秋に設置したタンク型の捕獲用箱わなが今も残る。鹿やイノシシによる食害もあり、対策としてリンゴの下にくくりわなも仕掛けている。

クマを巡っては今年度、東北地方を中心に全国で人身被害が頻発し、多くの死傷者が出た。県内でも１２月までの出没件数は１３７４件で、大量出没した２０２０年度の１１７１件を既に上回った。人身被害も１２人に上り、県が把握する０９年度以降で最悪だ。

出没件数が急増した直接的な原因は、山中のドングリなどの凶作とクマの頭数増加だ。一方、耕作放棄地の増加で人里とクマの生息域が近接していることも背景にある。

田村さんのリンゴ農園周辺も元々は農地だったが、荒廃が進む。自身も１５年ほど前、山奥の一部農地の耕作を諦めた。食害を防ぐために電気柵を設置したが、クマやイノシシなどの侵入を防ぎきれなかったからだ。田村さんは「国は中山間地域の活性化と言うが、現状維持が精いっぱいだ」と漏らす。

高齢化や新規参入の減少に伴う農家の減少や鳥獣被害で中山間地域の農地は荒廃し、クマなどが定着する。今年度のように山中にエサがなくなると、今後も市街地に出てくるようになる。

農地面積も減少が続く。農林水産省の統計によると、１４年以降、毎年１・３万〜１・９万ヘクタールが荒廃。全国の農地面積の０・３〜０・４％程度に当たる。遊休農地の総面積の半数以上が中山間地域とされる。

県内には２４年度末時点で、農地として再生可能な遊休農地が２５３５ヘクタール、林になるなどして再生困難な農地が６５４４ヘクタールある。全体としてやや微増の傾向にあるという。

安中市でも２１年から２４年にかけて、活用されていない農地が約２０ヘクタール増えた。市農業委員会は「傾斜地の中山間地は狭い上に形が不規則で、耕作する条件に恵まれない」と説明する。平地よりコストがかかることを踏まえ、県は今年度、中山間地の遊休農地の再生利用については１０アール当たりの補助額を１・５倍の１５万円とした。

国も支援策として、中山間地域の農地や水路、農道などを保全する取り組みに対する交付金の半額を負担している。しかし、農地の荒廃に歯止めはかかっていない。ある自治体の担当者は「土地の有効活用が理想だが、農業人口が少なく、放棄地の発生はやむを得ない。効率性を求めないと」とぼやく。

国土の６割を占める中山間地域の保全は従来、洪水防止などの観点から政策に位置づけられてきた。今は、クマから命を守るためにも必要な施策となっている。