4日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比18.6％減の882億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同22.1％減の531億円となっている。



個別ではグローバルＸ スーパーディビィデンド－ＵＳ <2253> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数 <1484> 、業界改革厳選ＥＴＦ地銀 <395A> 、グローバルＸ 中小型リーダーズ－日本株式 <2837> 、ＮＥＸＴ 鉄鋼・非鉄 <1623> など16銘柄が新高値。ラグジュアリー厳選１０ 欧州株（ネットリターン） <499A> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> が6.66％高、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が6.06％高、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> が5.04％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> が4.57％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 貴金属バスケット <1676> が4.27％高と大幅な上昇。



一方、ＳＭＤＡＭ Ａｃｔｉｖｅ ＥＴＦ <349A> は4.45％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ レバレッジ <2869> は4.42％安、グローバルＸ ゲーム＆アニメ－日本株式ＥＴＦ <2640> は3.81％安、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 半導体 <346A> は3.77％安、グローバルＸ 半導体 ＥＴＦ <2243> は3.27％安と大幅に下落している。



日経平均株価が649円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金323億9600万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金299億800万円も上回っている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が67億3600万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が37億900万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が22億600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が19億3700万円、ｉシェアーズ・コア 日経２２５ ＥＴＦ <1329> が17億9400万円の売買代金となっている。



