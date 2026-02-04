

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の2月2日から3日の決算発表を経て4日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<1967> ヤマト 東Ｓ -6.11 2/ 3 3Q 26.55

<299A> クラシル 東Ｇ -3.48 2/ 3 3Q 25.98

<6888> アクモス 東Ｓ -1.25 2/ 3 上期 -51.52

<9057> 遠州トラック 東Ｓ -1.21 2/ 3 3Q -7.00

<5697> サンユウ 東Ｓ -0.62 2/ 3 3Q 28.17



<3802> エコミック 東Ｓ -0.42 2/ 3 3Q 41.67



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした4日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。

「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



