―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の2月2日から3日の決算発表を経て4日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<1967> ヤマト 　　　　東Ｓ　　 -6.11 　　2/ 3　　　3Q　　　 26.55
<299A> クラシル 　　　東Ｇ　　 -3.48 　　2/ 3　　　3Q　　　 25.98
<6888> アクモス 　　　東Ｓ　　 -1.25 　　2/ 3　　上期　　　-51.52
<9057> 遠州トラック 　東Ｓ　　 -1.21 　　2/ 3　　　3Q　　　 -7.00
<5697> サンユウ 　　　東Ｓ　　 -0.62 　　2/ 3　　　3Q　　　 28.17

<3802> エコミック 　　東Ｓ　　 -0.42 　　2/ 3　　　3Q　　　 41.67

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした4日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース