

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の2月2日から3日の決算発表を経て4日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<8920> 東祥 東Ｓ +20.80 2/ 3 3Q 21.92

<8542> トマト銀 東Ｓ +9.44 2/ 3 3Q 18.95

<7565> 万世電機 東Ｓ +4.67 2/ 3 3Q 58.06

<4347> ブロメディア 東Ｓ +1.94 2/ 3 3Q 43.60

<9325> ファイズＨＤ 東Ｓ +1.80 2/ 3 3Q -6.94



<3908> コラボス 東Ｇ +1.02 2/ 3 3Q -4.05

<2937> サンクゼール 東Ｇ +0.35 2/ 3 3Q 3.44

<2226> コイケヤ 東Ｓ +0.32 2/ 3 3Q -16.76



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした4日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。

「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

