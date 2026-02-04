―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の2月2日から3日の決算発表を経て4日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<8920> 東祥 　　　　　東Ｓ 　 +20.80 　　2/ 3　　　3Q　　　 21.92
<8542> トマト銀 　　　東Ｓ　　 +9.44 　　2/ 3　　　3Q　　　 18.95
<7565> 万世電機 　　　東Ｓ　　 +4.67 　　2/ 3　　　3Q　　　 58.06
<4347> ブロメディア 　東Ｓ　　 +1.94 　　2/ 3　　　3Q　　　 43.60
<9325> ファイズＨＤ 　東Ｓ　　 +1.80 　　2/ 3　　　3Q　　　 -6.94

<3908> コラボス 　　　東Ｇ　　 +1.02 　　2/ 3　　　3Q　　　 -4.05
<2937> サンクゼール 　東Ｇ　　 +0.35 　　2/ 3　　　3Q　　　　3.44
<2226> コイケヤ 　　　東Ｓ　　 +0.32 　　2/ 3　　　3Q　　　-16.76

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした4日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。
「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース