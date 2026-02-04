―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の2月2日から3日の決算発表を経て4日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<3626> ＴＩＳ 　　　　東Ｐ 　 -14.77 　　2/ 3　　　3Q　　　 10.13
<4676> フジＨＤ 　　　東Ｐ　　 -9.17 　　2/ 3　　　3Q　　　　赤転
<4062> イビデン 　　　東Ｐ　　 -8.81 　　2/ 3　　　3Q　　　 21.52
<7974> 任天堂 　　　　東Ｐ　　 -8.28 　　2/ 3　　　3Q　　　 39.35
<4617> 中国塗 　　　　東Ｐ　　 -7.74 　　2/ 3　　　3Q　　　 10.38

<8174> 日ガス 　　　　東Ｐ　　 -6.77 　　2/ 3　　　3Q　　　 28.93
<2331> ＡＬＳＯＫ 　　東Ｐ　　 -6.05 　　2/ 3　　　3Q　　　 29.25
<6841> 横河電 　　　　東Ｐ　　 -5.05 　　2/ 3　　　3Q　　　　1.96
<6632> ＪＶＣケンウ 　東Ｐ　　 -4.42 　　2/ 3　　　3Q　　　-12.33
<6050> イーガーディ 　東Ｐ　　 -3.78 　　2/ 3　　　1Q　　　-44.66

<6902> デンソー 　　　東Ｐ　　 -2.86 　　2/ 3　　　3Q　　　 -2.26
<9902> 日伝 　　　　　東Ｐ　　 -2.62 　　2/ 3　　　3Q　　　 -2.44
<6201> 豊田織 　　　　東Ｐ　　 -2.07 　　2/ 3　　　3Q　　　-28.34
<6718> アイホン 　　　東Ｐ　　 -1.72 　　2/ 3　　　3Q　　　-56.51
<8173> 上新電 　　　　東Ｐ　　 -0.99 　　2/ 3　　　3Q　　　108.96

<9990> サックスバー 　東Ｐ　　 -0.73 　　2/ 3　　　3Q　　　-24.65
<9303> 住友倉 　　　　東Ｐ　　 -0.27 　　2/ 3　　　3Q　　　 -9.38
<4310> ドリームＩ 　　東Ｐ　　 -0.03 　　2/ 3　　　3Q　　　402.48

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした4日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース