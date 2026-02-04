決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … 任天堂、イビデン、デンソー (2月3日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の2月2日から3日の決算発表を経て4日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<3626> ＴＩＳ 東Ｐ -14.77 2/ 3 3Q 10.13
<4676> フジＨＤ 東Ｐ -9.17 2/ 3 3Q 赤転
<4062> イビデン 東Ｐ -8.81 2/ 3 3Q 21.52
<7974> 任天堂 東Ｐ -8.28 2/ 3 3Q 39.35
<4617> 中国塗 東Ｐ -7.74 2/ 3 3Q 10.38
<8174> 日ガス 東Ｐ -6.77 2/ 3 3Q 28.93
<2331> ＡＬＳＯＫ 東Ｐ -6.05 2/ 3 3Q 29.25
<6841> 横河電 東Ｐ -5.05 2/ 3 3Q 1.96
<6632> ＪＶＣケンウ 東Ｐ -4.42 2/ 3 3Q -12.33
<6050> イーガーディ 東Ｐ -3.78 2/ 3 1Q -44.66
<6902> デンソー 東Ｐ -2.86 2/ 3 3Q -2.26
<9902> 日伝 東Ｐ -2.62 2/ 3 3Q -2.44
<6201> 豊田織 東Ｐ -2.07 2/ 3 3Q -28.34
<6718> アイホン 東Ｐ -1.72 2/ 3 3Q -56.51
<8173> 上新電 東Ｐ -0.99 2/ 3 3Q 108.96
<9990> サックスバー 東Ｐ -0.73 2/ 3 3Q -24.65
<9303> 住友倉 東Ｐ -0.27 2/ 3 3Q -9.38
<4310> ドリームＩ 東Ｐ -0.03 2/ 3 3Q 402.48
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした4日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース